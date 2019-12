Mascherano habló de su vuelta a la Selección argentina

Tras incorporarse a Estudiantes de La Plata, el Jefecito contó que tuvo "varias charlas" para sumarse a la Albiceleste.

Tan solo una foto en mayo de este año alcanzó para que se disparasen los rumores: Claudio Tapia , presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), había publicado en sus redes sociales una imagen junto a Javier Mascherano en y rápidamente surgieron las distintas versiones en torno a un posible regreso a la Selección argentina ."Muy linda visita la que tuve hoy de Mascherano Aquí en Beijing. ¡Gracias Javier!" , tuiteó el Chiqui en ese entonces, sin informar mayores detalles de por qué se encontraba en tierras asiáticas ni cuál fue el verdadero objetivo del encuentro con el Jefecito.

Y si bien en un momento se analizó la posibilidad de que el Jefecito se volviera a poner la camiseta albiceleste, a pedido de Fernando Batista, para jugar los Juegos Panamericanos con la Sub 23, finalmente el propio futbolista, que acaba de retornar al fútbol argentino, reveló de qué se trataron sus charlas con el máximo dirigente de la AFA.

El artículo sigue a continuación

"Tuvimos varias charlas con Chiqui para sumarme a la Selección. Varias charlas, no una sola. No era un rol que habíamos definido, pero él quería que yo me pudiera sumar para aportar desde otro rol", contó Masche, en declaraciones a Fox Sports, respecto a sus posibilidades de ocupar algún cargo dentro de los cuerpos técnicos del combinado nacional.

En la misma línea, el flamante refuerzo de admitió que, ya con el curso hecho, no descarta ser DT en un futuro: "Se me cruza por la cabeza intentar ser entrenador”.

Una vez finalizada su aventura en el Pincha, ¿se dará el regreso de Mascherano a la Selección?