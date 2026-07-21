Más rápido de lo esperado... Rodrygo sorprende al Real Madrid

El brasileño Rodrygo está cerca de recibir un gran impulso anímico en su proceso de recuperación con el Real Madrid, después de que las pruebas y el programa de rehabilitación mostraran un avance más rápido de lo previsto, lo que refuerza las esperanzas del club de recuperarlo durante la segunda mitad de la temporada.

El diario español AS reveló que el Real Madrid se muestra más optimista respecto a la recuperación de su delantero brasileño Rodrygo, ya que han aparecido indicios de que podría regresar el próximo mes de enero, es decir, antes de la fecha que se preveía cuando sufrió la lesión.

Rodrygo había sufrido el pasado 2 de marzo una grave lesión durante el enfrentamiento ante el Getafe, consistente en la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de su rodilla derecha, una lesión que puso fin a su temporada y también le impidió participar con la selección de Brasil en el Mundial 2026, del que la 'Canarinha' se despidió en los octavos de final.

Según el informe, el jugador de 25 años avanza a pasos firmes en su programa de tratamiento, ya que está más cerca de recuperarse en diez meses en lugar de los doce que se estimaron en el diagnóstico inicial.

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Rodrygo se sometió a una operación quirúrgica el 10 de marzo, antes de comenzar un intenso programa de fisioterapia y rehabilitación, centrado en recuperar la movilidad de la rodilla y mantener su preparación física dentro del gimnasio. El diario añadió que el jugador camina con normalidad desde hace varias semanas, lo que le ha permitido llevar su vida cotidiana con normalidad, y además acudió a los partidos del Mundial como aficionado de la selección brasileña, donde se encontró con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

Y aunque obtener el alta médica el próximo mes de enero parece el objetivo más próximo, recuperar la plena disponibilidad para los partidos y regresar al once titular podría requerir un periodo adicional.

Pese a su ausencia de los terrenos de juego, Rodrygo mantuvo su presencia en los pasillos del Real Madrid, ya que se incorporó a la ciudad deportiva de Valdebebas desde el primer día de la pretemporada, bajo las órdenes del nuevo entrenador José Mourinho. Rodrygo realizó las pruebas médicas con los jugadores que no disputaron el Mundial y permaneció presente de forma continua con el equipo.

El informe también señaló que la salida de Dani Carvajal provocó una reorganización del brazalete de capitán dentro del club, de modo que Federico Valverde se convirtió en el primer capitán, seguido de Vinicius Junior y después Thibaut Courtois, mientras que Rodrygo ocupa el cuarto lugar en la jerarquía de capitanía dentro del equipo.

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