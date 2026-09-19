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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

«Más... más»: Yamal enciende las gradas de Sevilla

Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Barcelona
Primera División
L. Yamal
España

¿Cuál es la historia?

El enfrentamiento entre Barcelona y Sevilla, disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán en el marco de la séptima jornada de LaLiga, fue testigo de un leve rifirrafe entre Lamine Yamal y el jugador del conjunto andaluz Kochorashvili, en medio de un ambiente caldeado en las gradas.

El incidente se produjo tras un disparo de Lamine Yamal que se marchó por encima del larguero, momento en el que el jugador del Barcelona respondió a la afición del Sevilla con un gesto de «más... más», en alusión a que siguieran lanzándole silbidos de desaprobación.

Kochorashvili intervino para encararse con Yamal, y entre ambos jugadores se produjo un breve intercambio de palabras marcado por la tensión, antes de que el rifirrafe terminara rápidamente sin mayores consecuencias.

Tras el incidente, la reacción de la afición del Sevilla contra Yamal se intensificó, pues lanzaba silbidos de desaprobación cada vez que el jugador español tocaba el balón, en una escena que reflejó la tensión que rodeó al partido.

Este ambiente se dio en un encuentro que vivió igualdad y emoción desde su inicio, después de que el Sevilla se adelantara en su estadio, antes de que el Barcelona lograra el empate por medio de Raphinha, quien mantuvo su brillantez ofensiva y alcanzó los 10  goles en las primeras 7 jornadas de LaLiga.

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