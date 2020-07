Más casos positivos en el Fuenlabrada

El número de contagiados en la expedición asciende a diez personas, más las cuatro que se quedaron en Madrid.

Mientras se discute si los descensos son justos o no, si los playoff son justos o no, si la definición de la Segunda División fue justa o no, en el Fuenlabrada continúan apareciendo casos positivos. Este jueves, se confirmaron que cuatro personas de la expedición que viajó a A Coruña han sido contagiadas.

Así lo comunicó el club de manera oficial:

"En la tarde de hoy se han comunicado cuatro casos más de COVID-19 y un quinto inconcluyente, que presenta síntomas, y a la hora de este comunicado está en proceso de aclaración. A falta de confirmación con los resultados que en el día de hoy realizó la Xunta de Galicia, el número de contagiados en la expedición ascendería a diez más las cuatro personas que se quedaron en Madrid".