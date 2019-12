Marvin Ramos no define su futuro con FAS

El jugador no tiene la certeza si seguirá en el equipo asociado.



A Marvin Ramos le queda contrato que lo liga al subcampeón Club Deportivo FAS, pero el volante no sabe si seguirá en el equipo tigrillo, ya que no es del agrado total del técnico Guillermo Rivera y están buscando la forma de moverlo de equipo.



Aunque el técnico de los sociados no lo ha dicho abiertamente, es un secreto a voces que no quiere que siga Ramos. GOAL.com conoció que la dirigencia intenta imponer al jugador, para no tener que pagar clausula y así este pueda seguir vistiendo la camisa del equipo del occidental.