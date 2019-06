Martins celebró su cumpleaños a medias

El delantero boliviano cumplió 32 años este martes, anotó un gol de penal, pero su equipo perdió ante Perú (1-3), por la Copa América.

El delantero boliviano Marcelo Martins Moreno celebró su cumpleaños 32 a medias porque marcó el gol de , pero no sirvió de nada ya que la Verde perdió por 1-3 ante Perú, por el grupo A de la .

Martins quería celebrar su cumpleaños con un triunfo boliviano, estuvo a punto de hacerlo ya que el equipo verde ganaba por 1-0 con un gol de penal del delantero, pero Perú logró remontar y se quedó con la victoria.

El artículo sigue a continuación

“Estoy agradecido con mis compañeros. Intentaron darme de regalo una victoria, me hablaron en el camerín, me sorprendieron, pero no se pudo”, dijo Martins tras finalizar el partido.

Con el gol marcado contra Perú, Martins lleva 18 tantos con la Verde y está a dos goles del récord histórico que lleva Joaquín Botero desde 2009.

“Espero que los hinchas lo hayan gritado el gol. Nos faltó concentración, los resultados no te perdonan y el futbol es así”, dijo el boliviano que actualmente milita en el fútbol de .