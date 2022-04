Martino sobre Marcelo Flores: "No es lógico condicionar selección por Mundial"

Gerardo Martino, director técnico de la Selección mexicana, sentenció que no es entendible que Marcelo Flores excuse la decisión final sobre México o Canadá en base a un llamado para el Mundial de Qatar 2022.

En entrevista con TUDN, el delantero del Arsenal Sub 23 que ha salido a la banca con los Gunners de Mikel Arteta dejó entrever que se decantaría por quien lo llame a la justa mundialista a disputarse a finales del año, algo que no cayó bien en la interna del Tri.

"Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué Selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial", dijo Martino previo al partido de México contra Guatemala en Orlando.

Flores fue uno de los convocados por el Tata para el compromiso que abre el abanico a otros futbolistas para mostrarse al no disputarse en Fecha FIFA, aunque no lo dirigirá presencialmente pues no realizó el viaje al no recibir el alta médica.

El timonel rosarino señaló que no se le debe convencer a Flores o a cualquier futbolista en dicha situación, como con el mexicoamericano de la Real Sociedad Jonathan Gómez que vive su primera experiencia con la mayor.

"No tenemos que ofrecerles nada, ellos sí a la Selección y eso es el aspecto futbolístico y de ganas y si abren el abanico a otras opciones no tiene sentido, ellos son los que deben ofrecer a un país y representarlo con convicción"