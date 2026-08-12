El Aston Villa pierde a uno de sus elementos más destacados cuando se enfrente al Paris Saint-Germain, esta noche del miércoles, en la Supercopa de Europa.

El entrenador Unai Emery decidió no convocar al portero argentino Emiliano Martínez para el partido programado en el estadio "Red Bull Arena" de la ciudad austriaca de Salzburgo. La decisión de Emery llegó poco tiempo después de la participación de Martínez con la selección de Argentina en el Mundial 2026, donde perdió la final ante España por un gol a cero tras la prórroga, el pasado 19 de julio en el estado estadounidense de Nueva Jersey.

Martínez no será el único ausente del Aston Villa, ya que Emery también dejó fuera al dúo inglés, el defensa Ezri Konsa y el delantero Ollie Watkins, después de que el trío disputara las competiciones del Mundial con las selecciones de sus países.

Konsa y Watkins consiguieron con Inglaterra el tercer puesto tras la victoria por 6-4 sobre Francia en el partido por el tercer puesto el 18 de julio en la ciudad de Miami.

Emery dijo sobre la decisión de dar descanso al trío, según el sitio francés RMC: "Les di cuatro semanas de vacaciones, y eso era realmente necesario".

Se espera que el neerlandés Marco Bizot, de 35 años y portero suplente de Martínez, defienda la portería del Aston Villa ante el Paris Saint-Germain esta noche.

Según medios argentinos, se espera que Martínez regrese pronto al Aston Villa, de modo que esté listo para participar con el equipo en el inicio de la Premier League ante el Brighton el 23 de agosto, después de que el equipo dispute un último partido amistoso ante el Borussia Mönchengladbach el próximo sábado.

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