Martínez: «Pensé en retirarme... y las estrellas de Argentina luchan por Messi»

Lisandro Martínez, defensa de Argentina y del Manchester United, ha hablado sobre su difícil recuperación de una lesión.

En una entrevista con Fabrizio Romano en «X», confesó: «Cuando pienso en todo lo que he pasado por mi lesión, me dan ganas de llorar».

«Pensé en retirarme tras la rotura del ligamento cruzado el año pasado».

«Simplemente no quería sufrir más, ¿sabes? Estaba destrozado y había tocado fondo, pero el nacimiento de mi hija me devolvió el equilibrio».

«Vi el enorme esfuerzo que hizo mi mujer al dar a luz y me dije: ¿cómo no voy a seguir luchando?».

Y añadió: «Messi es un ejemplo increíble porque ha sufrido mucho a lo largo de toda su carrera; ha sufrido derrotas y nunca se ha rendido».

Hoy, a sus 39 años, sigue luchando pese a que ya lo ha ganado todo y no debe demostrar nada.

Es el mejor de la historia, no solo del fútbol, sino de todos los deportes; es una locura.

Y concluyó: «Para nosotros, los que venimos detrás de Messi, ¿cómo no vamos a seguir luchando si el mejor de todos los tiempos lo hace con esa pasión? Debemos seguir sus pasos».