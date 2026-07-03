Martínez: «No vencimos a Croacia por suerte ni por un error»

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, elogió las numerosas intervenciones del vídeoarbitraje, que ayudaron a su equipo a clasificarse para los octavos de final del Mundial tras vencer a Croacia en un partido emocionante y lleno de incidentes.

Según The Guardian, fue el primer partido en la historia del Mundial con cuatro goles anulados: tres a Croacia y uno a Cristiano Ronaldo.

La última jugada llegó en el minuto 103, cuando Josko Gvardiol creyó empatar, pero el VAR anuló el gol por un ligero toque de su compañero en el área.

Al final del partido, Roberto Martínez elogió a Croacia y dijo: «Admiro mucho a Croacia y respeto su deportividad. Ahora los balones llevan un chip electrónico, y eso justifica la intervención de la tecnología de vídeo».

Y añadió: «Todas las decisiones de hoy han sido correctas, y el penalti a favor de Portugal fue evidente. Es una pena que uno de los dos equipos haya perdido, pero no ha habido ninguna decisión errónea ni golpes de suerte».