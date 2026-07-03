Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH83-POR-CROAFP
Hussein Hamdy

Traducido por

Martínez: «No vencimos a Croacia por suerte ni por un error»

R. Martinez
Portugal
Croacia
World Cup
España
Portugal
Croacia

La emoción de los últimos momentos

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, elogió las numerosas intervenciones del vídeoarbitraje, que ayudaron a su equipo a clasificarse para los octavos de final del Mundial tras vencer a Croacia en un partido emocionante y lleno de incidentes.

Según The Guardian, fue el primer partido en la historia del Mundial con cuatro goles anulados: tres a Croacia y uno a Cristiano Ronaldo.

La última jugada llegó en el minuto 103, cuando Josko Gvardiol creyó empatar, pero el VAR anuló el gol por un ligero toque de su compañero en el área.

Al final del partido, Roberto Martínez elogió a Croacia y dijo: «Admiro mucho a Croacia y respeto su deportividad. Ahora los balones llevan un chip electrónico, y eso justifica la intervención de la tecnología de vídeo».

Y añadió: «Todas las decisiones de hoy han sido correctas, y el penalti a favor de Portugal fue evidente. Es una pena que uno de los dos equipos haya perdido, pero no ha habido ninguna decisión errónea ni golpes de suerte».

World Cup
Portugal crest
Portugal
POR
España crest
España
ESP
Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google