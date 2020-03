Marteli podrá volver a jugar desde agosto próximo

El defensor brasileño boliviano se recupera bien de su lesión y podrá volver a las canchas en pocos meses.

El defensor brasileño-boliviano Fernando Marteli tiene todavía cinco meses más para su recuperación, por lo que su regreso a las canchas se daría en agosto cuando se dispute el torneo Clausura del fútbol boliviano que está en pausa.

Marteli se encuentra en Santa Cruz cumpliendo con los pasos de su recuperación tras sufrir una rotura de ligamentos cruzado en la rodilla izquierda en el último partido del pasado año en The Strongest,

"El proceso desinflamatorio ya pasó y ahora estoy haciendo un trabajo de fortalecimiento, yo tengo previsto volver a final de agosto o principios de septiembre. Quiero hacer la pretemporada con mis compañeros a medio año por es un proceso muy lento, me iba a ayudar un poco la pero ahora ya no hay y no sabemos cuándo volverá el campeonato pero no hay que apurarse", dijo Marteli quien fue pieza fija en la zaga atigrada desde que llegó proveniente de Nacional Potosí en 2013.

La ausencia de Marteli fue muy sentida en The Strongest que tuvo que renovar su defensa con las contrataciones de los uruguayos Gonzalo Castillo y Gonzalo Godoy, ambos todavía no logran cubrir ese puesto en la zaga central.

Si todo sale bien, Marteli podrá jugar en agosto o en su defecto en septiembre, dependerá mucho si el próximo mes vuelve la normalidad a que está en cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.