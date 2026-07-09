«Marruecos no tiene ninguna posibilidad contra Francia»

René van der Gijp y Johan Derksen ven con pesimismo las perspectivas de Marruecos en los cuartos de final del Mundial contra Francia. Solo un milagro permitiría alcanzar las semifinales, según se comentó el jueves en el programa «Vandaag Inside».

«Los franceses solo perderían por una catástrofe, como una roja o dos amarillas», afirma Van der Gijp.

«Pero si los franceses juegan a su nivel habitual, ganarán», pronostica el analista de Dordrecht, a quien Derksen secunda de inmediato.

«No creo en sorpresas: Francia ganará y será campeona del mundo; no tiene margen de error», añade Derksen.

«Esta noche pueden salir a la calle una vez más. Así que dejemos que disfruten», señala Van der Gijp con ironía, refiriéndose a los aficionados marroquíes que celebran en las calles tras cada victoria.

Y añade con seriedad: «Francia cuenta con cuatro delanteros que podrían acabar entre los cinco primeros en la clasificación de la Bota de Oro».

«Marruecos no tiene ninguna oportunidad. Si Francia está en su nivel habitual, les arrollará. Al principio será difícil, porque los marroquíes están en forma y son disciplinados, pero acabarán cometiendo errores», concluye Derksen.

El ganador de Francia-Marruecos se medirá en semifinales a España o Bélgica, que juegan el viernes en Los Ángeles.