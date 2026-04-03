Marruecos brilla con un nuevo título y se clasifica para el Mundial

La selección de Marruecos revalidó el título del Campeonato Africano de Baloncesto en silla de ruedas tras imponerse a Sudáfrica.

Los Leones del Atlas vencieron a Sudáfrica en la final por 59-42, conservando así el título que conquistaron en la edición de 2017.

La selección marroquí se había clasificado para la final del torneo, celebrado en Angola, tras imponerse por 55-47 a Senegal.

Abdelhak El Haddawi, entrenador asistente de la selección marroquí, afirmó que los Leones del Atlas se han asegurado la clasificación para la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará en Ottawa.

El Hadaoui añadió en declaraciones a la Agencia Magrebí de Noticias: «Agradezco a los jugadores su espíritu de lucha, su disciplina y su compromiso a lo largo de todo el torneo».

La selección marroquí se impuso a Egipto, Kenia, Senegal y Sudáfrica en su camino hacia el título continental.

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