Mark van Bommel debe llevar a Bélgica a la Eurocopa 2028

Mark van Bommel será el nuevo seleccionador de Bélgica, según De Telegraaf. El técnico de Limburgo sustituirá a Rudi García y firmará hasta la Euro 2028.

Las conversaciones con el exentrenador del PSV, el VfL Wolfsburgo y el Royal Antwerp FC están en su fase final. Según fuentes de la Federación Belga de Fútbol (KBVB), solo faltan detalles del contrato.

Firmará por dos años tras acordar la parte económica y definir el cuerpo técnico, cuyos nombres aún no se han revelado.

El excentrocampista era el principal candidato tras la marcha de Rudi García, quien llevó a la selección belga hasta los cuartos de final del Mundial. Van Bommel tiene fama de ser un gran estratega —algo de lo que, según se dice, carecía García— y de saber gestionar bien a las personas. El director técnico, Vincent Mannaert, se informó exhaustivamente sobre el nombramiento del neerlandés.

No habla francés, pero quiere mejorarlo. Además, domina alemán, inglés, italiano y español.

Como exjugador del PSV, el FC Barcelona y la selección holandesa, ya demostró en Bélgica su capacidad al lograr el doblete con el Royal Antwerp en 2023, su primer título liguero desde 1957.

Ambos guardan silencio por ahora, pero se espera que la KBVB confirme pronto el nombramiento.