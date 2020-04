Mariano Torres: "Tengo la espinita de la Concacaf"

El volante argentino de Saprissa sueña con volver a una final internacional con el club morado.

Mariano Torres, volante argentino de Saprissa, participó de una transmisión en vivo del club morado en las redes sociales y dijo que tiene pendiente lograr el título de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Tengo la espinita de la Concacaf. Para los saprissistas como para los jugadores la idea es volver a estar en una final de este torneo”, declaró el futbolista de 32 años en diálogo con Mónica Boza.

Además, Torres manifestó su alegría por estar a la altura de jugar en club grande como Saprissa. "No es un reto menor y me parece que lo he conseguido, sino no hubiese estado tanto tiempo en el equipo”, dijo.

Por último, el mediocampista fue consultado sobre su retiro del fútbol profesional y respondió: “Pienso que puedo jugar varios años más. Pienso en seguir jugando, seguir disfrutando y el día de mañana, cuando se acerque la etapa del retiro, veré lo que voy a hacer”.