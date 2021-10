Mariana Gutiérrez: "Queremos que la Liga MX Femenil sea la mejor del mundo"

La directora del Máximo Circuito femenil confía en que su liga pueda convertirse en un referente para el resto de los campeonatos.

La Liga MX Femenil ha sido, desde su creación en 2016, un campeonato digno de reconocer a nivel mundial. Mariana Gutiérrez Bernardez, directora del Máximo Circuito, confía en que las acciones que están tomando puedan convertir a este torneo en un referente para el resto del planeta.

En entrevista con Seth Vertelney y Ameé Ruszkai para el podcast All of US: The U.S. Women's Soccer Show de Goal.com, Gutiérrez habló sobre el joven campeonato y lo que han hecho en tan poco tiempo para que éste tenga un crecimiento exponencial en tan solo cinco años de vida.

"Esa es una respuesta fácil: queremos ser la mejor liga del mundo", dijo la directora sobre sus ambiciones con el campeonato. "Estamos trabajando para ello, entendemos que lo tenemos todo para ser una de las más grandes y fuertes ligas. Sabemos que hay interés de los clubes y de las Selecciones nacionales por seguir invirtiendo aquí", añadió.

De igual manera, Gutiérrez Bernardez fue cuestionada sobre uno de los temas más comunes en el futbol femenil: los salarios. El deporte de este género ha sufrido por la desigualdad salarial en comparación con el varonil, lo que termina por alejar a las mujeres del balompié al no ser una opción viable de ingresos.

"Este es el principal tema para cada liga femenil del mundo", dijo Gutiérrez sobre el incremento de salarios. "Es un desafío para cada campeonato. Entendemos que el principal objetivo es crear un aliga sustentable y, como resultado, que las jugadoras puedan levantar su carrera. Es nuestro principal propósito que estamos tratando de contruir", sentenció.