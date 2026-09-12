El entrenador italiano Enzo Maresca aseguró que el jugador Enzo Fernández ha traído la mentalidad ganadora al Manchester City, algo que despertó rápidamente la admiración de sus compañeros de equipo.

No han pasado ni dos semanas desde la incorporación de Fernández al Manchester City procedente del Chelsea en un fichaje récord que igualó el registro histórico de la Premier League por 125 millones de libras esterlinas, pero el impacto del jugador argentino en el vestuario del equipo fue inmediato.

Maresca dijo, en unas declaraciones que recogió la cadena "ESPN": "Puedes ver cómo hablan sus compañeros de él en cuanto a la mentalidad ganadora. Los jugadores que ya han ganado y saben cómo ganar, es importante que estén en nuestra plantilla".

Y añadió el técnico del City: "Trabaja duro cada día, y es una persona educada. Trabaja bien y es lo que necesitamos".

Maresca conoce bien al jugador Fernández, tras haberlo dirigido en el Chelsea durante una temporada y media.

El entrenador del Manchester City ha observado la evolución del nivel del centrocampista, a quien ahora ve como una amenaza ofensiva mucho más peligrosa.

Continuó el técnico italiano: "Está mejorando mucho. Quizás en los dos últimos años con nosotros se ha convertido en un centrocampista más ofensivo, mientras que en el pasado jugaba en una posición más retrasada".

Y prosiguió: "Es increíble alrededor del área en cuanto a goles y asistencias, y en cuanto al liderazgo está madurando mucho".

Fernández hizo su debut con el Manchester City en la victoria ante el Coventry durante el pasado fin de semana, cuando fue introducido de forma inesperada desde el banquillo al once titular tras la lesión de Nico O'Reilly durante el calentamiento.

El jugador argentino también participó en la victoria ante el Oporto en la Liga de Campeones a mitad de semana, y podría mantener su puesto en el partido del derbi del domingo ante el Manchester United en el estadio de Old Trafford.

El Manchester City había perdido el enfrentamiento similar en el mes de enero de la temporada pasada, y busca corregirlo en el presente fin de semana.

Y aunque este partido será el primer derbi de la ciudad de Manchester que dispute Maresca como entrenador del Manchester City, él asegura que su atención está puesta en lo que significa la victoria para el equipo y su afición.

Agregó: "El partido del año pasado no fue el mejor para nosotros, pero esperamos ofrecer un buen partido esta temporada".

Amplió: "El foco principal no tiene que ver con que sea mi primer derbi, sino que pienso más en el equipo, la afición y la tabla de clasificación".

Concluyó: "Por supuesto que si ganamos será algo bueno también para mí, pero quiero ganar porque es algo bueno para todos".



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