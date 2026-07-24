El italiano Enzo Maresca comenzó oficialmente su labor como director técnico del Manchester City, sentando las bases de su nuevo proyecto, con el que aspira a mantener los éxitos que el club ha logrado a lo largo de los últimos años.

En su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo, Maresca habló de su filosofía futbolística, de la dificultad de suceder a Pep Guardiola y del futuro de varias estrellas del equipo, además de su visión sobre el mercado de fichajes y los preparativos para la nueva temporada.

La elección del entrenador italiano llegó tras su éxito al frente del Leicester City, al que condujo hacia el título de la Championship, la Segunda División inglesa, en la temporada 2023-2024, para conquistar después la Conference League y el Mundial de Clubes con el Chelsea entre 2024 y 2025.

Esta es la tercera experiencia de Maresca dentro del Manchester City, después de haber dirigido anteriormente al equipo de élite y de haber trabajado como asistente de Pep Guardiola dentro del cuerpo técnico del equipo durante la temporada 2022-2023.

El regreso a «casa»

Maresca inició la rueda de prensa con un mensaje humano, al enviar sus condolencias y su apoyo a la familia de Kevin Keegan, antes de hablar de lo que sentía al regresar al Manchester City. Declaró: «Antes de empezar, quiero enviar un mensaje y un cálido abrazo a la familia de Kevin Keegan en este momento. Siento como si hubiera vuelto a casa, mi sensación es extraordinaria desde el primer día y estoy muy feliz de estar aquí».

Maresca explicó que su conocimiento previo del club fue una de las razones más importantes que lo llevaron a aceptar el encargo. Afirmó: «Conozco bien la institución y conozco a las personas dentro del club desde hace años. La estabilidad del club, con solo tres entrenadores en cerca de veinte años, refleja la solidez de la estructura administrativa y su convicción de dar tiempo a los proyectos. Desde que el Manchester City contactó conmigo, no tuve ninguna duda en aceptar este desafío».

El entrenador italiano habló de la situación del equipo durante el mercado de fichajes de verano, y subrayó que la dirección sigue trabajando en reforzar la plantilla. Dijo: «Creo que siempre hay algo por hacer, porque buscamos alcanzar ciertos objetivos, pero también depende de las dinámicas del mercado de fichajes. Es probable que haya algunas cosas por concretar, y ya estamos trabajando en ello».

Suceder a Guardiola: un privilegio y un gran desafío

Maresca reconoció que suceder a Pep Guardiola es una de las tareas más difíciles del fútbol, pero ve en ello un gran honor. Manifestó: «En primer lugar, es un gran privilegio que este club me haya elegido. He dicho más de una vez que Pep es quizá el mejor entrenador del mundo en los últimos veinte o veinticinco años. Al mismo tiempo, representa un desafío maravilloso».

Y añadió: «Si observamos la historia de los entrenadores que permanecieron muchos años en sus clubes, como Sir Alex Ferguson y Arsène Wenger, veremos que afrontaron grandes retos. Mi objetivo ahora es hacer las cosas correctas desde el principio, por el club y por la afición».

Maresca explicó que la estabilidad de la dirección del Manchester City le da una gran confianza en el éxito del proyecto. Dijo: «La institución es el factor más importante. Este club ha tenido solo tres entrenadores en unos 17 años, y eso es algo sumamente raro. Eso me da la confianza en nuestra capacidad de continuar el camino que comenzó con Roberto Mancini, luego Manuel Pellegrini y, por último, Pep Guardiola».

Su postura sobre Rodri y su comentario sobre el comunicado del Chelsea

El entrenador italiano abordó el futuro de Rodri, cuyo nombre se ha vinculado a una salida en el último periodo, y aseguró que no le preocupan esas especulaciones. Comentó: «A los grandes jugadores siempre los rodean los rumores, y eso es algo natural, especialmente después de haberse coronado con el Mundial y de ofrecer un nivel extraordinario. Cualquier entrenador del mundo quiere contar con Rodri, pero será operado el lunes, necesita descanso y recuperación, y después regresará con nosotros».

Maresca se negó a entrar en cualquier polémica sobre el comunicado que emitió el Chelsea tras su salida. Dijo: «Me siento afortunado por haber trabajado en el Leicester y en el Chelsea, donde logramos éxitos y una identidad clara en ambos clubes, y estoy agradecido por esas dos experiencias. Pero ahora mi concentración está totalmente puesta en el Manchester City, y no hay nada que añadir».

El director técnico reveló la fecha en la que todos los jugadores se incorporarán a los entrenamientos. Señaló: «El último grupo de jugadores se incorporará tres o cuatro días antes del partido de la Community Shield, y después el equipo estará al completo».

Y agregó: «Hasta ese momento, trabajo con un buen número de jugadores jóvenes, que tienen mucha energía, y algunos de ellos ofrecen un nivel muy destacado; estoy contento con lo que veo».

El destino de Jack Grealish y James Trafford

Maresca habló del futuro de Jack Grealish, y aseguró que forma parte del equipo en la actualidad. Dijo: «Jack está aquí, es un jugador del Manchester City. Mi postura siempre es clara: mientras el jugador pertenezca al club, es mi deber trabajar con él. Tengo una buena relación con él, porque tiene un gran corazón y una personalidad estupenda, y veremos qué ocurre más adelante».

También comentó la situación del portero James Trafford, con quien ya había trabajado en el equipo juvenil. Afirmó: «Conozco bien a James, fue mi portero cuando yo dirigía al equipo sub-23. Pero el mercado de fichajes está abierto, todo es posible y veremos qué ocurre, aunque actualmente es uno de nuestros porteros».

Maresca considera que la evolución constante del fútbol obliga a los entrenadores a encontrar nuevas soluciones de forma permanente. Dijo: «Todo cambia con el tiempo, y hay que adaptarse a ello. Hay una evolución en los estilos de juego, como en el balón parado y el marcaje al hombre, y es nuestro deber como entrenadores encontrar las soluciones adecuadas».

¿Se convertirán los balones largos en el arma del City?

El entrenador italiano aseguró que su identidad como técnico no será muy distinta del estilo que ofreció en sus etapas anteriores. Dijo: «Tenía una identidad clara con el Leicester y el Chelsea, y quizá esa fue una de las razones por las que el Manchester City me contrató, porque algunas ideas se asemejan a lo que ofrecía el anterior entrenador».

Y añadió: «Siempre intentamos presionar con fuerza al perder el balón, dominar el partido e imponer nuestro estilo, buscando lograr lo más importante en el fútbol, que es ganar los partidos».

El entrenador italiano habló de la posibilidad de recurrir a los balones largos, especialmente ante la presencia del portero Gianluigi Donnarumma y del delantero Erling Haaland. Dijo: «Podría ser una de las soluciones. A veces necesitas jugar en corto, y otras veces recurrir a los balones largos, según lo que imponga el rival. Contar con un portero como Donnarumma y un delantero como Haaland nos da una gran ventaja, pero eso no será la única solución, pues tenemos que encontrar soluciones variadas que se adapten a los distintos partidos».