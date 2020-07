Los impresionantes números de Marcos Llorente, el arma letal de Simeone

Ha participado directamente en la mitad de los goles del equipo, en 8 tantos colchoneros, con 4 goles y 4 asistencias

Volvió a hacerlo. Marcos Llorente volvió a jugar como segundo delantero y volvió a ser el mejor del . El ex madridista se ha convertido en el arma más letal de Simone. Anotó el tanto que abría el camino de la victoria colchonera en y certificaba, una vez más, su gran estado de forma. Desde Anfield, se ha convertido el la mayor referencia ofensiva del Atlético de Madrid.

Llorente, todoterreno y números de escándalo

Desde su gran noche en Anfield, donde el Atlético de Madrid eliminó al en su propio estadio, Marcos ha participado directamente en la mitad de los goles del cuadro rojiblanco. De hecho, ha participado en 8 tantos colchoneros, con un balance de 4 goles y 4 asistencias en sus últimos 11 partidos. Simeone le reconviirtió de mediocentro a segunda punta, un puesto donde no para de producir tantos y peligro para su equipo. Polivalente y en un estado de forma increíble, Llorente se presenta como un gran recurso para el Cholo: puede usarle como mediocentro, como interior por la derecha o como segunda punta. .

Simeone: "Llorente no juega en el United ni jugaba de delantero"

A la conclusión del partido ante el Getafe, saldado con triunfo rojiblanco (0-2) Simeone explicó que Marcos Llorente "no juega en el United ni tampoco jugaba de delantero. La aceptación de su fortaleza física y peligro como asistente o como hombre que puede tener gol generó esta irrupción sana y buena que tiene", dijo.

Después el Cholo añadió que Llorente "es un chico que nadie le ha regalado nada y se está ganando día a día y partido a partido la situación que tiene dentro del equipo. Esto me pone contento porque esto nos genera más competencia, ya que cuando están todos nos da posibilidades para poder usarlos según las necesidades del equipo de acuerdo con las características que tenemos", aseguró.

Llorente, algo cargado, pero no lesionado

Al término del partido, Llorente pidió a Simeone el cambio porque se notaba algo cargado. Eso sí, no había lesión. Llorente lo confirmó: "He pedido el cambio porque se me han cargado los gemelos y no podía dar el 100%. Cuando un delantero no puede esprintar, no tiene sentido así que mejor dar entrada a un compañero”, dijo.