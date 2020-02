Marco Fabián nunca interesó para volver a Chivas

Luis Fernando Tena confesó que el Rebaño sí analizó la opción de Fabián, pero no resultaba necesario.

Después de muchos rumores sobre dónde iba a continuar su carrera futbolística, Marco Fabián emigró al Al-Sadd de , equipo protagonista del futbol asiático y que es dirigido por el legendario Xavi Hernández.

Como suele suceder cada periodo de transferencias, el nombre de Marquito rondó la órbita del Guadalajara, pues se aseguraba que el Rebaño estaba interesado en repatriar al futbolista, recordando que salió de la como agente libre.

En conferencia de prensa, Luis Fernando Tena se encargó de negarlo, pues Fabián no los convenció para reforzarse: “Nunca hubo interés. Tenemos el plantel definido y cuando pasó lo de Guzmán lo analizamos, pero decidimos que no necesitábamos más jugadores. No lo buscamos, pero sí lo analizamos; creemos que tenemos un plantel bueno y hay fe en la gente joven que viene empujando”, dijo.

Más equipos

Finalmente, el estratega que lo dirigió en los de 2012 aplaudió su decisión y llegar a nuevos horizontes: "El futbol de allá ha crecido mucho, va a tener un extraordinario técnico en Xavi Hernández, va a ganar mucho dinero. Hay que felicitarlo y desearle lo mejor porque ya tiene treinta años y debe pensar en futuro, también".