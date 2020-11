Marco Asensio y el pecado de pasar inadvertido con España y el Real Madrid

Marco Asensio reapareció este miércoles con la Selección Española, el delantero del fue titular el amistoso contra y volvió a enfundarse la camiseta de La Roja 520 días después de su último partido tras sufrir una grave lesión de rodilla.

El mallorquín no jugaba desde junio de 2019 en un duelo ante de Clasificación para la en el que vencieron por 3-0 precisamente en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, la vuelta de Asensio fue agridulce ya que no pudo cuajar un buen partido que le ayudara a reivindicar su rol para ganarse un puesto de cara a la Euro 2021 después de sustituir a Ansu Fati en esta convocatoria tras la lesión de rodilla del jugador del .

Ante Holanda, Asensio jugó 62 minutos y no dio su mejor nivel. No es que su partido fuera malo pero sí que pasó demasiado inadvertido en el juego ofensivo donde sí destacaron Gerard Moreno, Álvaro Morata o el goleador de la noche Sergio Canales.

El jugador del Real Madrid fue el segundo jugador titular que menos tocó el balón con 38 toques, sólo el delantero centro Morata entró menos en juego con 36 y fue el segundo que más balones perdió con 8 y sólo Bellerín con 14 perdió más. Sólo remató una vez y el tiro fue rechazado por un rival y el defensa sólo ganó 1 de los 4 duelos en los que participó.

