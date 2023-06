Marco Asensio deja el Real Madrid: por qué se va, dónde jugará y por qué club fichará

El futbolista balear pone fin a sus siete temporadas en el equipo blanco con un comunicado en sus redes sociales

Marco Asensio ha anunciado este sábado 3 de junio su marcha del Real Madrid. El futbolista mallorquín no aceptó la propuesta de renovación del club y ha preferido buscar suerte en otra Liga a sus 27 años de edad.

Asensio se va del Real Madrid tras siete temporadas en el primer equipo en las cuales ha ganado 3 Champions, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa y 3 Supercopas de España para un total de 17 títulos.

El balear ha querido expresarse y dirigirse a la afición madridista y ha utilizado sus redes sociales para emitir un comunicado oficial antes de su último partido de blanco este próximo domingo ante el Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu.

"Me dirijo a vosotros con un nudo en la garganta y el corazón lleno de sentimientos encontrados. Desde muy pequeño, el Real Madrid se convirtió en mi pasión, mi sueño y mi objetivo más preciado. Tuve el privilegio de hacer este sueño realidad durante estos maravillosos años. Aprovecho esta oportunidad para expresar mi más profundo agradecimiento al Real Madrid, al presidente, a su Directiva, a los entrenadores y a todos los que trabajan incansablemente detrás de escena para hacer de este club institución tan especial. Hemos vivido momentos de gloria, celebrado victorias inolvidables. Pero no puedo olvidar la verdadera razón de ser del Real Madrid: su increíble afición. Sóis el alma y el motor de este club", empezó diciendo ex del Espanyol a través de un vídeo.

"Debo tomar una difícil decisión: he decidido emprender un nuevo rumbo en mi carrera en busca de un proyecto en el que pueda alcanzar nuevas metas. Gracias, queridos madridistas, por todo vuestro apoyo incondicional. Nos encontraremos de nuevo en algún lugar de este maravilloso camino del fútbol", remató.

Asensio ha anunciado su marcha del Real Madrid pero no ha confirmado su club de destino. Sí podemos contar que no jugará en España y que hay dos clubes que han demostrado especial interés en ficharle. Uno es el Aston Villa de Unai Emery, equipo que ha pujado muy fuerte por el balear estas últimas semanas, y el otro es el PSG francés, el cual está tratando de apretar para lograr su fichaje.

El principal motivo por el que Asensio se marcha es porque quiere tener un rol más importante. El jugador balear sabe que en el Real Madrid, con Rodrygo y Vinicius, tiene muy complicado el ser titular de manera habitual y busca un club que le permita ser un referente. Por ese motivo Asensio ha rechazado la última oferta de renovación que el Real Madrid le ofreció.

El comunicado del Real Madrid

"El Real Madrid quiere expresar su agradecimiento y su cariño a Marco Asensio, jugador que ha defendido nuestro escudo y nuestra camiseta durante siete temporadas.

Llegó al Real Madrid con tan solo 20 años y ha logrado entrar en la historia de nuestro club formando parte de un equipo que ha protagonizado una de nuestras épocas de mayor éxito.

Marco Asensio ha conseguido 17 títulos en el Real Madrid: 3 Copas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.

Los madridistas no olvidaremos nunca su trayectoria y su comportamiento ejemplar durante todo este tiempo. El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa".