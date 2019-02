Marchesín pone en duda el retiro con América

Marchesín ha disputado 108 partidos como futbolista del América, en los que ha recibido 112 goles.

Para Agustín Marchesín, cancerbero del América, existe un factor que determinará la decisión de culminar su carrera futbolística en el Nido de Coapa.

"Retirarte en América requiere que uno esté en perfecto estado. Es la exigencia siempre del día a día. Yo no me permitiría estar en un equipo que no esté haciendo las cosas bien", mencionó en entrevista con La Última Palabra de Fox Sports.

Marchesín fue transferido a América en diciembre del 2016, club con el que alcanzó el título de Liga en el Apertura 2017.