Marchesín: "No tengo duda que volveré al América"

Agustín Marchesín no descartó su futuro regreso al América.

Ante la salida de Guillermo Ochoa al Salernitana de Italia, la portería del América ha sido resguardada por Óscar Jiménez. Sin embargo, no ha vive un presente y ahora se ha pedido a gritos que Luis Ángel Malagón ocupe la titularidad.

En medio de las diversas opiniones, Agustín Marchesín, quien se volvió un consentido de la afición azulcrema, no dudó en responder que regresará al Nido de Coapa, con quienes se coronó en Liga, Copa MX y el Campeón de Campeones.

"Pasaron muchísimas cosas. Cuando salí del América fue complicado. Sentí esa pertenencia al club y me costó el hecho de asumir que me fui. Siento que he intentado darlo todo. Se extraña México, no tengo dudas que voy a volver", dijo el argentino a Claro Sports.

El regreso de Marchesín al equipo de Fernando Ortíz se ha convertido en un anhelo: "Yo siempre dije que mi sueño es volver al Club América. Pensé que se podía dar el regreso. Sé que el futbol si llega la oportunidad, todo el mundo sabe cuál es mi deseo. Está quien te quiera y se debe hacer de la mejor manera".

'Marche' dejó el América para fichar con el Porto en agosto del 2019, con la encomienda de sustituir a Iker Casillas. Con los azulcremas consiguió tres títulos, disputó 130 partidos y dejó el arco en cero en 50 encuentros.