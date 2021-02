Marcelo, un espejo para Isco

El brasileño, acompañado a diario por un preparador físico, gustó ante el Getafe. 'Magia', adelantado por dos jugadores del Castilla, salió en el 76'.

A veces la realidad se explica de maravilla con frases que de tanto uso facilón suenan a prefabricadas. La que sirve para resumir la situación de Marcelo se le atribuye a Thomas Jefferson, tercer presidente de Estados Unidos: "Cuanto más duro trabajo, más suerte tengo". El brasileño, de futuro incierto y relegado a la suplencia la temporada pasada por Mendy, reaccionó hace meses con el interés de un juvenil por progresar. Como el 50% de la población cuando se acerca el verano, inició en diciembre una operación biquini que no va a ser estacional. Muy fino y ganando ritmo, en febrero empieza a notarse.

Con 33 años, 22 títulos y 519 partidos, a sólo diez de su ídolo y amigo Roberto Carlos, el segundo capitán se ha reinventado. Desde el final de 2020 es siamés de Adolfo Madrid, un preparador físico de gran reputación y que se encarga, de hecho, en ponerle las pilas a Marcos Llorente, del que a veces se diría que es el entrenador del Profe Ortega. El especialista, que comparte con el carioca hasta las vacaciones, es responsable directo del buen rendimiento de Marcelo en Huesca, donde contribuyó a la remontada, y de su gran noche contra el Getafe.

En sus 86 minutos frente a los de Bordalás, arropado como en El Alcoraz por el sistema de tres centrales, Marcelo intervino con 94 toques (el segundo que más en el equipo), dejó cuatro duelos ganados, un 85,52% de acierto en el pase y el debe de 15 pérdidas. Su alegre participación descongestionó al Madrid ante la cerrazón del Getafe, que no probó a Courtois. Su aportación más significativa, la guinda del pastel, fue la asistencia a Mendy para el 2-0 en el 66'. En defensa registró una entrada, un despeje y cinco recuperaciones, muestras de un esfuerzo que, tocado, le obligó a pedir la sustitución. "Es una leyenda, ha demostrado su capacidad técnica. Todo el mundo sabe quién es Marcelo, nosotros también y estamos muy contentos", le felicitó Butragueño.

Isco, por detrás de Marvin y Arribas

El lavado de cara de Marcelo puede ser el mejor ejemplo para Isco, otro futbolista sin el que no se entiende el Madrid de las cuatro de cinco Champions. El malagueño, que también ha buscado el refuerzo de un entrenador personal recientemente, es una sombra del jugón que maravilló al madridismo. Zidane siempre ha sentido debilidad por él, pero como el amor no es ciego ni con la plaga de bajas le dio la titularidad este martes su gran valedor, que confió más en dos castillistas como Marvin (en el once) y Arribas. El francés se escudó en las molestias en la espalda de 'Magia' para explicar que no entrara hasta el 76', con la tarea completada, pero lo cierto es que el '22' sólo ha sido titular en cuatro encuentros este curso en el que es el futbolista 18 de la plantilla en minutos, con 483. Se quiso ir en invierno y quiere hacerlo en verano, pero hasta entonces Marcelo debe ser su espejo.