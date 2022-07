Tras elegir el silencio luego de los últimos tres partidos del Millonario en el campeonato local, el Muñeco vuelve a enfrentar los micrófonos.

Ante el que probablemente sea el peor momento de sus ocho años como entrenador de River, Marcelo Gallardo eligió el silencio. Más allá de haber hablado por obligación reglamentaria luego de la eliminación frente a Vélez en la Copa Libertadores, el Muñeco decidió esquivar los micrófonos tanto antes como después de los últimos tres partidos del Millonario en el Torneo de la Liga Profesional, donde su equipo no pudo ganar.

Y ahora llegó el momento de que el DT rompa el silencio: este martes 19 de julio, el entrenador conversará con los medios de prensa en el River Camp y posteriormente el club de Núñez hará la presentación oficial de Rodrigo Aliendro, Miguel Borja y Pablo Solari, los tres refuerzos que llegaron en este mercado de pases (junto al retornado Lucas Beltrán), en un evento que también contará con la presencia del presidente Jorge Brito.

A continuación, GOAL repasa lo más destacado de la conferencia de prensa del DT Millonario.

Conferencia de prensa de Marcelo Gallardo del martes 19 de junio

"Me sorprende tanta expectativa que se ha generado por esta conferencia. No he hablado en los últimos partidos y por eso es esta charla. Si alguien vino con otra expectativa, lamento decirle que se va a ir decepcionado".

-"Estamos en un momento en el que después de muchos años, hubo muchos cambios. No hemos podido cumplir con uno de los objetivos, pero lejos estamos de pensar que todo está terminado"

"Acá no hay crisis, no la van a encontrar, porque lo que se construyó es mucho más fuerte que un resultado de fútbol. El hincha ha sentido la desilusión por el resultado, pero no se confunde, no se deja llevar por ciertas cosas que a veces quieren desestabilizar, interna o externamente".