Claudio Bravo dispara: "Marcelo Díaz es muy importante, hay que tenerlo acá"

El histórico portero de La Roja no se guardó nada, y pidió que todos estén para las Clasificatorias ya que "necesitamos de todo el mundo".

"Tuvimos una primera parte muy buena, con balón estuvimos muy intensos. Nos faltó eso en el segundo tiempo". Así resumió Claudio Bravo el duelo contra Honduras donde La Roja cayó sorpresivamente por 2-1 en San Pedro Sula.

El golero indicó que fue "un apretón bueno, lamentablemente se perdió", añadiendo que se toma la fecha doble "con tranquilidad, no hay mucho tiempo para trabajar. Hubo un cambio con respecto a los partidos anteriores, tuvimos más el balón que en otros". Por eso es que el meta del reiteró que "las sensaciones son de seguir trabajando".

Además Bravo dejó en claro que "el reto es llegar lo mejor posible a las clasificatorias, por eso necesitamos de todo el mundo". Una frase que quedó en el aire en primera instancia, pero que se encargó de aclarar de inmediato.

Cuando le consultaron sobre la conversación que deben tener entre Vidal - Bravo y Medel para el retorno de los históricos, el Uno manifestó: "Te olvidas de Marcelo Díaz. Díaz es un jugador muy valioso, muy importante que hay que tenerlo acá".

El artículo sigue a continuación

De esta manera el ex capitán de La Roja añadió que no es necesario "seguir levantando polémica, no es lo más sano. Hemos generalizado mucho el tema".