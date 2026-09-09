Marc Overmars deja el Royal Antwerp con efecto inmediato

Marc Overmars deja con efecto inmediato su cargo de director deportivo del Amberes. El directivo, de 53 años, lo ha anunciado en una extensa carta de despedida.

Overmars trabajaba en The Great Old desde 2022, pero deja sus funciones tras 4,5 años por motivos de salud. «Queridos aficionados, durante semanas he estado haciendo planes para dirigirme a vosotros en profundidad después del mercado de fichajes. Porque en los últimos meses apenas ha habido comunicación por mi parte hacia vosotros», comienza en su carta de despedida.

«Por eso tenía marcado en rojo el comienzo de septiembre en mi agenda para hablar con vosotros a fondo sobre el futuro. Las últimas temporadas del Royal Antwerp no han sido fáciles. Y los meses de transición siempre transcurren con algo de caos y también con estrés. Una vez pudo arrancar la nueva etapa, todo el mundo tuvo que ponerse manos a la obra de inmediato. No puede ser de otra manera, porque para nuestro club no queremos perder tiempo.»

A continuación, Overmars lanza un mensaje que habría preferido no transmitir a los aficionados del Amberes. «Todos esos años de fatiga acumulada y el mucho estrés han llegado desgraciadamente a un punto crítico el pasado fin de semana. Todos sabéis que mi salud no es óptima. Pero ahora siento con total claridad que ya no puedo soportar esta vida profesional tan frenética y estresante. Querer, sí quiero, ¡y mucho! Y ojalá hasta el final de esta temporada y durante muchas más. De hecho, las conversaciones sobre una renovación de contrato estaban en pleno desarrollo. Pero mi salud me obliga a ser sincero conmigo mismo y con todas las personas que me rodean.»

El directivo explica que su energía «está completamente agotada». «Si ahora no escucho a mi cuerpo, mis médicos pronostican que la posibilidad de un mal desenlace es muy grande. Así que debo tomar una decisión drástica y detener por completo mis actividades profesionales durante el próximo tiempo. No hay palabras para describir cuánto me duele esto. El RAFC, la ciudad de Amberes y los aficionados de nuestro club se han convertido en una parte de quien soy, tanto profesionalmente como en lo privado.»

«Mi familia viene a Amberes a menudo y con mucho gusto; es nuestra segunda casa», prosigue Overmars. «Lo que hemos logrado juntos en lo deportivo ha quedado inmortalizado en los libros de historia del fútbol belga. Pero, sobre todo, siento un enorme vínculo con este club y con todos los aficionados del RAFC. Y eso siempre seguirá siendo así. Puede que ya no tenga el corazón más fuerte, pero late ahora y seguirá latiendo por este club.»

«Es imposible dar las gracias a todo el mundo. Paul y Ria, Michael y toda la familia Gheysens, gracias por creer en mí cuando lo estaba pasando muy mal. Sven y Joachim, gracias por el gran equipo que formamos. A la gente del área jurídica y financiera, que probablemente de vez en cuando se volvía loca conmigo. Wouter y Jacques, gracias por darle un nuevo futuro a nuestro club. Porque eso me tranquiliza hoy. Hay estabilidad y perspectiva de nuevo.»

Overmars estará presente el próximo sábado en el partido de liga contra el Union para agradecer en persona a todos los aficionados. «Después, el descanso total sí que será realmente necesario. En el futuro seguro que volveréis a verme por el Bosuil. Y con un bistec en Pont-neuf. Un estofado en den Artist. Con mi patinete por la Kloosterstraat. ¡Quiero al RAFC! ¡Quiero a la ciudad de las galletas! ¡Os quiero a vosotros!»