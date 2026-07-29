Un look completamente nuevo para Marc Cucurella. Después del Mundial se hizo, como había prometido, un tatuaje con la cabeza del seleccionador español Luis de la Fuente, pero ahora también se ha despedido de su característica melena de rizos.

«Un pequeño tatuaje de la cara de Luis de la Fuente», prometió Cucurella antes de la final del Mundial, en caso de que España la ganara. Y así ocurrió, porque gracias a un gol de Ferran Torres en la prórroga, España se proclamó nueva campeona del mundo.

Cucurella ha demostrado ser un hombre de palabra, porque poco más de una semana después ya luce la cabeza de De la Fuente tatuada en la parte superior del brazo. Además, Lamine Yamal también hizo una promesa: si España ganaba el Mundial, se dejaría crecer la barba y el bigote durante tres semanas. Sin embargo, parece que el extremo todavía no ha empezado con ello.

Para Cucurella, un tatuaje no era suficiente: el flamante fichaje del Real Madrid también ha estrenado ya un peinado renovado. Su característica melena de rizos ha dado paso a unas largas trenzas.

Esto resulta algo llamativo, ya que el lateral izquierdo ha jugado toda su carrera con esos llamativos rizos. Cucurella lo hacía por su hijo autista, que de ese modo podría reconocerlo fácilmente sobre el campo.

«Tengo un hijo con autismo. Ojalá no tuviera nada de dinero, con tal de que mi hijo estuviera sano. Me dejo crecer el pelo porque a él le gusta, pero también para que pueda reconocerme si alguna vez me pierde de vista en el campo», explicó Cucurella.