Manuel Neuer (40) anuncia una importante decisión sobre su futuro

Manuel Neuer, de 40 años, quiere seguir en el Bayern de Múnich más allá de 2026.

Según el experto en fichajes Florian Plettenberg, Neuer quiere prorrogar su contrato en Múnich por un año. Su vínculo actual vence en verano de 2026, pero ya empezaron las conversaciones para renovarlo. El jueves se vio a su agente, Thomas Kroth, en la Säbener Straße.

El club desea retenerlo y Uli Hoeneß afirmó: «Si fuera por mí, intentaríamos prolongar su contrato un año más».

Neuer, en el Bayern desde 2011, ha jugado 596 partidos y ha conquistado dos Champions y trece ligas.

El propio Bayern ve con optimismo su continuidad y, según Fabrizio Romano, ya tiene listo un nuevo contrato hasta mediados de 2027.