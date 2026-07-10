Mané anuncia su retirada de la selección... e insinúa su nuevo papel con Senegal

La estrella senegalesa Sadio Mané ha anunciado su retirada de la selección nacional, poniendo fin a más de una década con el equipo tras la eliminación de los «Leones de la Teranga» en el Mundial 2026.

El jugador, de 34 años, lo comunicó al periódico senegalés «Le Quotidien», donde confirmó que su participación en el Mundial 2026 fue la última con la selección tras caer 3-2 ante Bélgica en la prórroga de la ronda de 32.

A nivel de clubes seguirá en activo, pues tiene contrato con el Al-Nassr saudí hasta 2027.

Un emotivo mensaje de despedida

En su despedida, Mané aseguró haber dado todo por su país.

Como recoge «L’Équipe», afirmó: «Lo he sacrificado todo por esta bandera. He dado lo mejor de mí y siempre he luchado por nuestra patria».

Y añadió: «Vuestro apoyo constante ha sido el verdadero motor de todos mis éxitos».

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Un nuevo papel

El excapitán senegalés anunció que no se alejará del fútbol y que, tras retirarse de la selección, quiere seguir aportando su experiencia desde otro rol.

«Mañana, estaré encantado de poner mi experiencia al servicio de mi país, ya sea dentro del cuerpo técnico, en el banquillo o en las instituciones deportivas», afirmó.

Con más de una década vistiendo la camiseta de Senegal

Mané debutó con Senegal en 2012, jugó 130 partidos y se convirtió en una de sus mayores leyendas.

Fue clave en la conquista de la Copa Africana 2021 y en la final de 2025, aunque la CAF otorgó ese título a Marruecos a la espera del fallo del TAS.

Además, mostró un liderazgo claro: su decisión de pedir al equipo que regresara al campo en la última final contra Marruecos quedó como un momento emblemático.