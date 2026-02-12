Manchester City vs. Salford, FA Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cruces que solo la FA Cup sabe regalar.

Uno de estos es Manchester City-Salford, con el abismal desfase existente entre los dos clubes anulado por los dieciseisavos de final del fascinante torneo inglés, desde siempre capaz de hacer que los aficionados se froten los ojos con cruces entre David y Goliat.

El equipo de Pep Guardiola se juega la clasificación a octavos contra un conjunto de League Two, es decir, la cuarta división nacional: en caso de empate a los 90' ya no habrá replay, sino prórroga y, eventualmente, penaltis.

A continuación, toda la información sobre City-Salford de la FA Cup, incluidas las relativas al canal de TV, las alineaciones y la cobertura en streaming del partido.

Cómo ver Manchester City vs Salford, FA Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se puede seguir por HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select, y Fubo Sports.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Salford

Copa - Copa Etihad Stadium

El partido se disputa este sábado 14 de febrero a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 09:00 horas

Argentina: 12:00 horas

Estados Unidos: 10:00 horas (tiempo del este)

Noticias de los equipos y alineaciones

Manchester City contra Salford City alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Guardiola Alineación probable Suplentes Manager K. Robinson

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Posibles alineaciones Manchester City-Salford

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Semenyo, Bernardo Silva, Marmoush; Haaland. Entr. Guardiola.

SALFORD (3-5-2): Young; Turton, Dorrington, Garbutt; Longelo, Woodburn, Butcher, Grant, N'Mai; Graydon, Udoh. Entr. Robinson.

Partidos entre ambos equipos

MCI Último partidos SAL 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Manchester City 8 - 0 Salford City 8 Goles marcados 0 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 0/1

