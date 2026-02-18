Manchester City vs. Newcastle, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Manchester City y Newcastle se enfrentan este sábado 21 de febrero, a las 21:00 horas, tiempo de España, en el Etihad Stadium, en Manchester, por la 27.ª jornada de la Premier League 2025/26.

Cómo ver Manchester City vs Newcastle, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN 1 y DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo, TeleXitos y Peacock.

Noticias y posibles alineaciones

El Manchester City sigue en la búsqueda del líder Arsenal. El equipo de Pep Guardiola viene de siete partidos sin perder y sigue vivo en todas las competiciones. Los Citizens ocupan la segunda posición de la Premier League con 53 puntos.

Por otro lado, el Newcastle está apenas en el 10.º lugar, con 36 puntos. A mitad de semana, el equipo viajó a Azerbaiyán para golear al Qarabag por 6 a 1, por los playoffs de la Champions League. El equipo también viene en una buena racha de tres victorias seguidas y quiere recuperarse en el campeonato.

El partido promete ser muy equilibrado, con ambos equipos con objetivos muy claros en la competición. Esta temporada, el City ya eliminó al Newcastle en la Copa de la Liga Inglesa, lo que añade aún más picante al duelo.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Rúben Dias y Aït-Nouri; Rodri, Bernardo Silva y Cherki; Phil Foden, Semenyo y Haaland. Entrenador: Pep Guardiola.

Newcastle: Nick Pope; Trippier, Thiaw, Botman y Lewis Hall; Tonali, Joe Willock y Jacob Ramsey; Anthony Gordon, Barnes y Woltemade. Entrenador: Eddie Howe.

Bajas

Manchester City

Gvardiol, Kovacic, Savinho y Doku siguen fuera por lesión.

Newcastle

Quedan fuera los lesionados Emil Krafth, Schar, Livramento y Lewis Miley.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Newcastle

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 21:00 horas, tiempo de España, en el Etihad Stadium.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

