Manchester City vs. Newcastle, Carabao Cup: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El Manchester City recibe al Newcastle este miércoles 4 de febrero, a las 21:00 horas (tiempo de España), por el partido de vuelta de las semifinales de la CarabaoCup 2025/26. La pelota rueda en el césped del Etihad Stadium, en Manchester.

En el partido de ida, el City se llevó la mejor parte por 2 a 0, en pleno St' James Park, con goles de Antoine Semenyo, a los 53 minutos, y Rayan Cherki, en el descuento del segundo tiempo, a los 99 minutos.

El equipo de Pep Guardiola comenzó a jugar la competición a partir de la tercera fase, cuando enfrentó al Huddersfield fuera de casa y ganó por 2 a 0, con goles de Phil Foden (18') y Savinho (74'). Ya en los octavos de final, el City se enfrentó al Swansea, fuera de casa, y se llevó la mejor parte por 3 a 1, remontando: Gonçalo Franco comenzó marcando para los anfitriones a los 12 minutos, pero aún en el primer tiempo Jéremy Doku empató (39'), Omar Marmoush dio vuelta (77') y Rayan Cherki (90+4') selló la victoria de los Citizens. Ya en los cuartos, fue el turno del Brentford de pasar por el camino de los azules de Manchester, que ganó por 2 a 0 con goles de Cherki (32') y Savinho (67').

Por otro lado, el Newcastle también comenzó a jugar la Carabao Cup en la tercera fase, cuando venció al Bradford City, en casa, por 4 a 1, con dos goles de Joelinton (17' y 75') y dos de William Osula (19' y 87'). Ya en los octavos de final, el Newcastle ganó al Tottenham por 2 a 0, esta vez con tantos de Fabian Schär (24') y Nick Woltemade (50'). En los cuartos, el equipo de Eddie How derrotó al Fulham de Marco Silva por 2 a 1; el gol inicial fue marcado por Yoane Wissa a los 10 minutos, hasta que a los 16, Lukic empató para los Cottagers. El partido estaba abierto hasta los últimos instantes, cuando Lewis Milley, en el tiempo añadido del segundo tiempo, marcó el gol de la victoria que llevó a los Magpies a la semifinal — y al St' James Park al delirio.

Cómo ver Manchester City vs Newcastle, Carabao Cup 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido no cuenta con señal confirmada en España, de manera que recomendamos NordVPN. En México se podrá seguir por ESPN 2 y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Hora de inicio del partido Manchester City vs Newcastle

Carabao Cup - EFL Cup Etihad Stadium

El partido se disputa este miércoles 4 de febrero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Etihad.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Alineaciones probables

Manchester City: James Trafford; Nico O'Reilly, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov y Matheus Nunes; Nico González; Rayan Aït-Nouri, Bernardo Silva, Phil Foden y Antoine Semenyo; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Newcastle United: Nick Pope; Lewis Hall, Sven Botman, Malick Thiaw y Lewis Miley; Sandro Tonali, Bruno Guimarães y Jacob Ramsey; Anthony Gordon, Yoane Wissa y Jacob Murphy. Técnico: Eddie Howe

Bajas

Manchester City

Lesionados: Jérémy Doku, Rúben Dias, Mateo Kovacic, John Stones, Josko Gvardiol y Savinho. Dudas: Rayan Cherki.

Newcastle United

Lesionados: Joelinton, Fabian Schär, Valentino Livramento y Emil Krafth. Dudas: Jamaal Lascelles.

