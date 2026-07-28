El Manchester City continúa perfilando los rasgos de su proyecto futuro, con la mirada puesta en asegurar un sucesor a largo plazo para la estrella española Rodri, uno de los pilares más importantes del centro del campo del equipo en los últimos años.

En este contexto, ha surgido el nombre de Marc Bernal, la joven promesa del Barcelona, como uno de los candidatos más destacados para incorporarse al campeón de la Premier League, pese a que el club es consciente de la dificultad de cerrar la operación ante el firme deseo del club catalán de retener a su jugador.

Diversos informes periodísticos apuntan a que la búsqueda del Manchester City de un relevo futuro para Rodri lo ha llevado hasta Marc Bernal, uno de los egresados más destacados de la academia de La Masia del Barcelona.

Los responsables del club inglés consideran que el centrocampista español posee las cualidades que lo capacitan para liderar la medular en el futuro, gracias a su capacidad para controlar el ritmo del juego, su destacado posicionamiento y su inteligencia táctica, cualidades que han hecho de Rodri uno de los mejores jugadores del mundo en su posición.

Amplio interés inglés en el talento español

El interés por Bernal no se limita solo al Manchester City, ya que tanto el Chelsea como el Arsenal siguen la evolución del jugador de 19 años, ante el gran convencimiento de su potencial y de su capacidad para brillar en la Premier League.

Sin embargo, la misión de ficharlo parece sumamente complicada, después de que el Barcelona lograra blindar a su jugador con un contrato que se extiende hasta el verano de 2029, que incluye una enorme cláusula de rescisión valorada en 500 millones de euros, además del deseo del jugador de continuar su trayectoria en el Camp Nou.

En consecuencia, parece que el interés del Manchester City se enmarca dentro de sus planes a largo plazo más que en un intento de cerrar una operación durante el actual periodo de fichajes.

Según lo publicado por el sitio "CaughtOffside", citando fuentes cercanas a los agentes de jugadores, el Manchester City considera a Marc Bernal la opción más destacada para suceder a Rodri a largo plazo.

El jugador se caracteriza por una fuerte constitución física, gran serenidad en el manejo del balón, además de su capacidad para recibirlo bajo presión y construir el juego desde atrás, características que lo hacen idóneo para el estilo de juego del equipo.

Pese a que el Arsenal y el Chelsea también siguen al jugador, el Barcelona no muestra ninguna intención de desprenderse de él, ante su convencimiento de que será uno de los elementos fundamentales del equipo durante los próximos años.

El Barcelona rechaza todas las tentaciones

El contrato de larga duración y la enorme cláusula de rescisión reflejan la plena confianza del Barcelona en Bernal, y confirman además el apego del club a su proyecto deportivo y su falta de disposición a entrar en cualquier negociación sobre el futuro del jugador.

Pese a que continúan las especulaciones sobre el futuro de Rodri, hasta ahora no existe ningún indicio de que el Barcelona esté dispuesto a renunciar a su joven promesa.

El diario "Mundo Deportivo" reveló que el Manchester United intentó incluir a Marc Bernal en las conversaciones relacionadas con el futuro de Marcus Rashford, pero el Barcelona rechazó la idea de forma categórica.

Asimismo, el jugador ha mostrado su firme deseo de permanecer en el club catalán, ante su convencimiento del proyecto del equipo y las garantías que ha recibido del entrenador Hansi Flick de que será una parte fundamental de sus planes futuros.

Esta postura constituye un mensaje claro para el Manchester City, el Chelsea y el Arsenal, en el sentido de que Bernal no es una simple joven promesa que pueda ser captada con una oferta económica tentadora, sino un jugador vinculado al proyecto del Barcelona a largo plazo.

Pese al convencimiento del Manchester City sobre el potencial de Bernal y su idoneidad para suceder a Rodri, moverse para ficharlo en la actualidad parece sumamente difícil, ante el apego del Barcelona al jugador y el deseo de este de continuar.

Por ello, el club inglés podría seguir vigilando la evolución del jugador durante las próximas temporadas, mientras busca al mismo tiempo otras opciones más realistas desde el punto de vista económico, manteniendo a Bernal dentro de su lista de objetivos estratégicos a largo plazo.