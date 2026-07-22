"Maldita España"... El mural de Ferran Torres es objeto de vandalismo

La celebración del título de la Copa del Mundo 2026 por parte de Ferran Torres, delantero del Barcelona y de la selección española, no pasó sin polémica en la región de Cataluña, después de que un mural con su imagen fuera vandalizado pocas horas después de ser inaugurado en la ciudad de Barcelona.

Torres había desempeñado el papel protagonista en la final de la Copa del Mundo, tras marcar el único gol en la victoria de España sobre Argentina, otorgando a la selección de su país la segunda estrella mundial de su historia, antes de encontrarse en el centro de una crisis vinculada a la identidad política en Cataluña.

Y tan solo 48 horas después de la coronación de "La Roja", se inauguró una obra de arte en el popular barrio de Gracia, en la ciudad de Barcelona, que muestra al jugador del Barcelona con la camiseta de la selección española sosteniendo y besando la Copa del Mundo, antes de ser vandalizada durante la noche del martes al miércoles.

Según lo destacado por la cadena francesa RMC , un grupo de independentistas catalanes procedió a desfigurar la obra de arte, en protesta por la representación de Torres con la selección española, pintando de blanco el rostro del jugador y escribiendo frases políticas en el mural, entre ellas: "Maldita España" y "Queremos selecciones catalanas".

El mural provocó desde su aparición una amplia polémica en las redes sociales, antes de que se descubriera que había sido vandalizado la mañana del miércoles.

Por su parte, el artista TV Boy, autor de la obra, afirmó a través de sus cuentas en las redes sociales que volverá a pintar el mural de nuevo, subrayando que continuará con su proyecto pese al acto de vandalismo.

Este suceso llega después de un incidente similar que precedió a la final de la Copa del Mundo, cuando otra obra de arte que reunía a la exestrella del Barcelona y a la estrella actual, Lionel Messi y Lamine Yamal, fue vandalizada, con mensajes escritos que llevaban el mismo carácter vinculado al movimiento independentista catalán.

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