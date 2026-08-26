En un momento en el que el fichaje de Julián Álvarez parece imposible, el famoso experto Julio Maldonado «Maldini» ha revelado la solución mágica dentro del propio Barcelona, una solución que podría evitarle al club entrar en el enloquecido mercado de delanteros.

El Barcelona continúa su incansable búsqueda de un delantero puro, situando al argentino Julián Álvarez al frente de sus prioridades. Sin embargo, el Atlético de Madrid se niega rotundamente a abrir la puerta a una negociación con su rival catalán, lo que ha provocado una gran tensión en la relación entre el club y el jugador y ha metido la operación en un callejón sin salida.

Ante este atasco, fuentes cercanas aseguran que el Barcelona no dispone de un plan alternativo claro en el mercado, pues, a pesar de que se han manejado nombres como Lautaro Martínez e incluso el alemán Nicolo Tresoldi, la confianza sigue siendo grande en la plantilla actual, reforzada con los fichajes de Rashford y Gerard Martín.

Raphinha, ¿el nuevo delantero centro?

La gran sorpresa la hizo estallar el comentarista del canal Movistar+ y del programa «El Partidazo de la COPE», Maldini, quien afirmó que el Barcelona no necesita fichar a ningún delantero si fracasa la operación de Julián.

Maldini dijo en su análisis para el diario español «Sport»: «Creo que Raphinha sería el delantero centro si el Barcelona no ficha a otro jugador. El Barcelona no puede fichar a Kane ni a Julián, pero Raphinha tiene una fiereza que lo capacita para ser el primer defensa que presiona al rival, y ofrece movimientos constantes sin balón».

Maldini considera que las dificultades económicas y deportivas hacen difícil encontrar un delantero capaz de marcar la diferencia de inmediato, mientras que el brasileño se perfila como una solución interna ya probada durante la pretemporada, capaz de adaptarse a las ideas del entrenador Hansi Flick gracias a su capacidad para la presión alta, el movimiento constante a la espalda de los defensas y la contribución a la construcción del juego.

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Y sobre las demás opciones, Maldini consideró que el alemán Nicolo Tresoldi (22 años) representa una opción diferente al estilo de Luuk de Jong, y dijo: «Es un delantero de primer nivel; yo ficharía a un delantero puro para minutos concretos, capaz de marcar goles a partir de los centros».