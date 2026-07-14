Makélélé recomienda a Florentino Pérez fichar a la joya de Francia

A pocos días de la fase decisiva del Mundial, el exfutbolista francés Claude Makélélé ha concedido una entrevista en la que habla de las estrellas actuales. Reveló que aconsejó al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, fichar a Michael Oulessi, Además, apuesta por Kylian Mbappé como futuro Balón de Oro, al verlo como el jugador más parecido a Ronaldo Nazário.

El exjugador del Real Madrid y de la selección francesa reconoció al diario «Marca» que trató de convencer al club para fichar a Oulessi antes de su despegue con el Bayern y Francia.

«Si Michael Oulissi fichara por el Real Madrid, estaría muy contento. Hablé con Florentino Pérez y le dije que, si iban a invertir en un solo jugador, ese debía ser Oulissi», afirmó.

Y añadió: «Oulissi nos ha devuelto la alegría de ver fútbol y esa sensación de la infancia: talento, libertad, calidad y eficacia. Cuando no está en el campo, se nota su ausencia».

Cuando está en su mejor momento, sientes que, al igual que Lionel Messi, puede hacer algo inesperado en cualquier instante. Fíjate en Dembélé, Mbappé y los jugadores del Barcelona: todos saben que puede enviar el balón a espacios que los demás no ven. Este es el fútbol moderno que nos encanta, el que hace soñar a la afición. Incluso los comentaristas se sorprenden ante sus habilidades. Es un jugador excepcional».

Al compararlo con Jude Bellingham, Makelele rechazó entrar en valoraciones: «Dejad que hablen con sus pies. Lo que ofrecen es excepcional, pero no me gustan las comparaciones. No se puede comparar a Pelé con las generaciones posteriores, ni a Maradona. Zidane dejó una huella inmortal, más allá de las estrellas que vengan. Que cada jugador trace su propio camino».

Makelele también deseó que Kylian Mbappé gane el Balón de Oro: «Espero que lo consiga. No ha logrado muchos títulos con el Real Madrid esta temporada, pero lo que hace en el Mundial es excepcional».

Y añadió: «Lo que Kylian demuestra cada año lo acerca a Ronaldo Nazário. A Ronaldo le llamábamos “el Fenómeno” por algo, y Mbappé es el fenómeno de esta generación. Lo más emocionante es que aún le queda mucho por ofrecer. Por eso creo que es quien más se parece a un nuevo Ronaldo».

Sobre el regreso de José Mourinho al banquillo del Real Madrid, Makélélé mostró plena confianza en su capacidad para llevar al equipo al éxito.

Añadió: «Mourinho es un entrenador inteligente, culto y muy detallista. Elegirá a sus jugadores por el equilibrio que aporten. Tener un futbolista capaz de ocupar tres posiciones es una ventaja, porque nunca se sabe qué lesiones o imprevistos traerá la temporada. La versatilidad siempre es un punto a favor».

Elogió especialmente al defensa inglés Trent Alexander-Arnold, asegurando que tiene las cualidades para triunfar bajo la dirección del técnico portugués.

Y añadió: «Mourinho es como un padre, un líder y un gran entrenador. El resto depende de Trent. Si quiere jugar con regularidad, debe escuchar a su técnico. En cuanto a la eficacia, Mourinho no prescinde de sus mejores jugadores, aunque a veces sean polémicos».

Y concluyó: «Siempre he dicho que un auténtico futbolista profesional debe poder jugar en tres posiciones. Si domina la suya, también puede actuar en el centro del campo y en la banda. Para un jugador completo, desempeñar tres funciones no es difícil».