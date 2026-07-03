Mahrez pone fin a su carrera internacional tras el Mundial

Riyad Mahrez, capitán de Argelia, anunció su retiro de la selección tras la eliminación en la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026, al perder 2-0 contra Suiza.

La decisión llegó justo tras el final del torneo, poniendo así fin a varios años con la camiseta argelina, periodo en el que ganó la Copa Africana de Naciones 2019 y lideró al equipo en numerosos torneos.

Tras el partido, Mahrez confirmó en televisión: «Este ha sido mi último partido con la selección argelina».

«Ha llegado el momento de poner punto y final a mi trayectoria con la selección de Argelia. He pasado 12 años aquí y he dado lo mejor de mí mismo».

Y añadió: «Le he pasado el testigo a la nueva generación para que se muestre de la mejor manera posible, y doy las gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de mi trayectoria con Argelia».

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El capitán de «Los Verdes» admitió su decepción tras la eliminación, pues el equipo aspiraba a avanzar en el Mundial.

“Nuestro objetivo era clasificarnos; el partido estaba a nuestro alcance, pero encajamos dos goles por errores y, en el Mundial, cualquier error se paga al instante”.

Pese a la eliminación, Riyad destacó que volver a la fase final del Mundial tras años de ausencia ya es un paso positivo.

Concluyó: «Lo positivo es haber superado la fase de grupos, pero nos costó caro encajar tantos goles».

Con su despedida, Argelia pierde a una de sus mayores estrellas de la era moderna, pilar de la generación que ganó la Copa Africana y devolvió al equipo a los podios.