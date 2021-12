Macnelly Torres pone fin a su carrera y anuncia su retiro

Tres años después de su adiós al Verdolaga, el volante barranquillero dice adiós a las canchas, sin haber podido cumplir su deseo de regresar a Medellín algún día, donde aspiraba dar por terminada su exitosa carrera jugando para Atlético Nacional.

Macnelly nunca olvidó los logros que alcanzó en las tres diferentes etapas que tuvo con la camiseta verde: "Me gustaría en Atlético Nacional. Si estuviera en mi la posibilidad de retirarme, me retiraría en Atlético Nacional", fueron sus palabras el año pasado, cuando no pensaba aún en colgar los guayos.

Este miércoles 22 de diciembre, El Mago ha decidido ponerle punto final a una carrera que lo llevó a jugar por varios equipos del mundo, ser parte importante de la Tricolor de Pekerman y convertirse en ídolo de la afición de Atlético Nacional.

⚠️ Macnelly Torres le contó a @nuestrosdporte2 que tomó la decisión de retirarse del fútbol activo. #GraciasMac pic.twitter.com/vON4tpJ4jM — Gustavo López (@guslopezinfo) December 22, 2021

"No ir al Mundial es una de las cosas que hacen falta en la carrera de un jugador. Creo que merecí estar en el Mundial a diferencia de otros jugadores", esta declaración parece sentenciar uno de los mayores dolores en la carrera de Macnelly, que no fue tenido en cuenta por Pekerman para el Mundial de Brasil, luego de haber tenido destacadas actuaciones con la Selección.