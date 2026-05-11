Para los jugadores del NAC Breda y el sc Heerenveen, el lunes fue una tarde extraña. Tras la suspensión del partido el domingo por fuegos artificiales en el campo, debían completar los últimos diez minutos en Frisia.

El NAC ganó 2-0 con disciplina en el estadio Abe Lenstra, por lo que el capitán del Heerenveen, Luuk Brouwers, sintió que había «perdido dos veces». «No me gusta nada», dijo, aunque ante la cámara de ESPN lo tomó con humor: «Ha sido una tarde muy extraña».

«Se suspendió por los fuegos artificiales, algo que no beneficia a nadie y no debería tener cabida en el fútbol. Aún no entiendo cómo se decidió jugarlo aquí, en nuestro estadio, aunque nos ahorró cuatro horas de viaje».

Brouwers rechaza hablar de molestias: «Hay que pisar a fondo. El NAC también sufre; hemos intentado sacar lo mejor. El domingo tenemos otro partido clave para entrar en ‘play-off’ y jugar la ida en casa. Que se prepare el Ajax».

Boy Kemper también prefería haberlo terminado anoche: «Todos habríamos estado contentos y ya estaría resuelto. Es exagerado, se pudo gestionar de otra forma, pero no depende de nosotros».

Para Eser Gürbüz, de 19 años, la tarde fue inolvidable: tuvo que faltar a su examen de inglés para disputar el resto del NAC-Heerenveen. «Creo que me pondrán un 1, así que tendré que repetirlo. Se lo debo a la KNVB, ¡gracias!».

«No, al final no se puede hacer nada, porque el fútbol es lo primero. Quizá haya sido mejor que no fuera, porque no me había preparado muy bien», comenta Gürbüz con una sonrisa. Luego Milan van Dongen propone seguir la entrevista en inglés, y Gürbüz se defiende bien. «No te pondría un suspenso en absoluto, te doy un 8», concluye Van Dongen.