Lunin: ¡No sabía que Díaz fuera tan rápido!

El ucraniano Andriy Lunin, guardameta del Real Madrid, se pronunció sobre su pase decisivo a su compañero marroquí Brahim Díaz, que dio lugar al gol de la victoria del equipo ante el Deportivo de La Coruña (1-0) este miércoles, con el que conquistó la Copa Teresa Herrera amistosa en el estadio de Abanca-Riazor.

Lunin comentó en declaraciones a la prensa, sobre la jugada que decidió el encuentro: "Es algo que sucede de forma natural. Cuando atrapas el balón o lo despejas, siempre intentas jugarlo con rapidez. Al final, no sabía que Brahim (Díaz) era tan rápido".

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El portero del conjunto blanco habló de las primeras semanas de la pretemporada, bajo la dirección del entrenador portugués José Mourinho, diciendo: "Han sido muy intensas, exigentes y duras, pero nos gusta mucho, sinceramente".

Y sobre el partido, Lunin dijo: "Un partido muy bueno, un ambiente estupendo en el estadio, todo fue precioso. Y lo más importante es que estos partidos nos sirven para preparar la nueva temporada".

Y añadió: "La segunda parte fue un poco complicada, sobre todo en el aspecto físico, porque todavía estamos en la fase de preparación, trabajamos con fuerza y hacemos un gran esfuerzo, pero esto nos ayuda mucho antes del inicio de la Liga".

El Madrid decidió el partido con el gol de Díaz, que aprovechó el pase largo de Lunin y arrancó con el balón desde el centro del campo hacia el área rival, antes de culminar con éxito la jugada, para dar a su equipo el título de la Teresa Herrera por décima vez.

Díaz fue titular con el Madrid por segundo partido consecutivo, tras el enfrentamiento ante el Ferencváros húngaro (2-1), pero salió del encuentro ante el La Coruña siendo sustituido al inicio de la segunda parte, dejando su sitio al joven jugador Mario Rivas.