Lunin espera regresar al Real Madrid

En una entrevista para 'Madridista Real', el ucraniano dejó claro su deseo de regresar a Madrid para luchar por la titularidad

Andriy Lunin es uno de los porteros con más proyección de todo el fútbol europeo. A pesar de su falta de minutos en el y en el , el ucraniano se ha asentado en y el quiere recuperarle para que pelee por la titularidad con Courtois.

No es solo el cuadro blanco el que espera la vuelta de Lunin, también el propio jugador. En una entrevista para 'Madridista Real', el joven guardameta ha dejado claro su deseo de poder regresar al 13 veces campeón de Europa para ocupar la portería.

"Claro que me veo como portero del Real Madrid. Si no lo viera no hay ninguna sensatez en venir al Madrid. No tendría sensatez venir a este club. Lo veo, hago todo lo posible por alcanzar este objetivo. Cuándo, no lo sé. Y cuando llegue este momento estoy convencido de que será uno de los mejores momentos de mi vida, incluso el mejor", expresó.

Más equipos

A pesar de ser el Guante de Oro del Mundial sub-20, en el Leganés solo pudo jugar 7 encuentros, en los que encajó el mismo número de tantos. El buen rendimiento de Cuéllar fue la clave por la que no jugara más dentro del cuadro pepinero, después de ser fichado por casi 9 millones de euros por el cuadro blanco, con la idea de ser la apuesta de futuro en la portería merengue.

En Valladolid tampoco le fue bien, ya que solo jugó 210 minutos hasta el mercado invernal, cuando el Real Madrid dio marcha atrás en el acuerdo alcanzado con los pucelanos y cedió de nuevo a Lunin, esta vez a Oviedo. Sobre su falta de minutos en la ciudad vallisoletana, Lunin fue claro.

"Por qué no confiaron en mí es una pregunta que no es para mi, es para los entrenadores del Valladolid", habló el guardameta, que también valoró su experiencia en el Oviedo, a pesar de llevar pocos meses en la ciudad asturiana.

El artículo sigue a continuación

"No puedo valorar mucho porque pasó poco tiempo y poco que decir pero claro que me gustaría terminar esta temporada, como les gustaría a todos. Lo que seguro puedo decir es que el Oviedo me ha dado confianza, me ha dado minutos para jugar por lo que estoy agradecido por este gesto. Y de verdad, pasó poco tiempo pero personalmente para mi es mejor que nada. Jugué nueve o diez partidos y es mejor que no jugar nada pero, repito, nos gustaría terminar la temporada, jugar, seguir así. Seguir creciendo, seguir trabajando, entrenando. Pero de momento, lo más importante es la salud de la gente", analizó.

En la entrevista, Lunin también fue cuestionado por su fichaje por el Real Madrid. El ucraniano describió cómo fue la situación para que pudiera ponerse la camiseta del equipo blanco.

"Yo no puedo contarte todo el fichaje paso a paso porque yo no lo sé (risas). Lo único que puedo decir es lo que yo sé. Primero es lo que me dijo el director del club, el director de mi club en , que me dijo que el Real Madrid estaba interesado en mi y quería ficharme. Cuando lo escuché…sentí sensaciones distintas. Estaba feliz y un poco preocupado porque es un gran nivel, ¿sabes? Pero es un sueño, un sueño de niño y estuve feliz, muy feliz. Y dije que claro que sí y que no me interesaban otras opciones. Y qué pasó luego…llegué a Madrid, hablé con el club, con los entrenadores, directores, con el presidente, hice el reconocimiento médico y firmamos el contrato. Tenía dos o tres días increíbles por vivir".