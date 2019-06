Luka Jovic: "Mi referencia era Cristiano Ronaldo"

El serbio se presentó con el Real Madrid. Dijo querer ganar la Champions League y cree que es compatible con Benzema

Luka Jovic ya es nuevo jugador del . El delantero serbio estuvo este miércoles en la capital española para pasar reconocimiento médico y ser presentado en sociedad en el Santiago Bernabéu. De la mano de Florentino Pérez, sin dorsal todavía, y acompañado por 4.500 aficionados que se reunieron en el coliseo merengue, Jovic compareció también ante los medios de comunicación en rueda de prensa:

¿Qué siente un día como hoy?

“Soy el chico más feliz del mundo. Estoy muy contento por pertenecer al club más grande del mundo. Ojalá pueda satisfacer las expectativas”.

¿Por qué te has decantado por el Real Madrid?

“Para decir la verdad, no sabía de ninguna otra oferta. Mi manager es quien se ocupa de ello”.

¿Es cierto que dormía con la camiseta del Real Madrid?

“Es verdad que dormía. Me la regaló un amigo de mi padre. Desde que era pequeño era aficionado del Real Madrid. Es el club más grande del mundo”.

¿Cuáles son sus objetivos?

“No diría un número de goles exacto. Intentaré dar lo mejor de mí”.

¿Cuál es su posición ideal?

“No he podido hablar con Zidane aún. En el Eintracht jugué como segundo punta, pero puedo jugar solo. Me da igual. Estoy para jugar, para luchar y espero tener tiempo para demostrarlo”.

¿Quién era tu referencia?

“Mi referencia era Ronaldo. Ahora mismo no quiero decir nada porque somos todos compañeros de club y no me gustaría tampoco destacar a nadie”.

¿Es Benzema el mejor ‘9’ del mundo?

“Seguro que es uno de los mejores. Cuando él llegó tenía 11 años. Espero aprender mucho de él”.

¿Cómo maneja la presión?

“La historia se ha alargado un poco. Pero estoy muy contento por acabar con este club. La temporada pasada no fue la mejor, pero espero que la temporada que viene sea mucho mejor”.

¿Ha estudiado las diferencias para La Liga?

“He hablado mucho de eso. No he podido jugar contra equipos españoles, pero creo que es la mejor liga. Espero jugar mucho”.

¿Te has fijado un número de goles?

“No lo he pensado. Ojalá pueda repetir el número de goles de este año. Sería bueno. Voy a darlo todo”.

¿Le gustaría algún dorsal en particular?

“No, el número no juega al fútbol”.

¿Qué título es el que más ilusión te haría ganar en el Real Madrid?

“Me gustaría ganar la Champions”.

¿Pesa mucho haber costado 60 millones de euros?

“No he prestado mucha atención al dinero. Intento concentrarme en jugar lo mejor posible”.

¿Por qué ha elegido al Real Madrid?

“El Real Madrid es el club más grande del mundo. Es un placer haber firmado por él. A los aficionados les puedo prometer que lo voy a dar todo la temporada que viene”.

¿Cómo se define como delantero?

“No quiero hablar ahora mismo de mí. He llegado a un club con jugadores excelentes de los que aprender mucho”.

¿Cuánto tardó en decidirse por el Real Madrid?

“Hablé con mi agente, me dijo la oferta y la acepté enseguida”.

¿Qué ha significado esos cinco goles con el Eintracht?

“Fue uno de muchos buenos momentos de la temporada pasada. Espero poder repetirlo en el Real Madrid”.

¿Le preocupa la competencia en el Real Madrid?

“La competencia es grande, pero creo que con el esfuerzo puedo tener una oportunidad. Si la aprovecho, me quedaré. Si no, será mi culpa”.

¿Ha hablado con algún jugador de la plantilla?

“No he tenido la oportunidad de hablar con nadie aún. Me gustaría hablar con Modric, intentaré hacerlo en los próximos días”.

¿Es tímido?

“Bueno, sí se puede decir que soy tímido, aunque tampoco quiero hablar mucho de eso”.

¿Es compatible con Benzema?

“Sí, yo creo que sí. Pero será el míster quien decida lo que es lo mejor para el equipo”.

¿Qué pasó con el ?

“En las cosas no han encajado demasiado bien, pero no me gustaría hablar de ello, sino de cosas buenas”.

¿Cómo ha sido pisar el césped del Bernabéu?

“Es una sensación increíble salir a un césped del estadio como éste. Es un gran placer para mí estar hoy aquí”.

El artículo sigue a continuación

¿Le motiva especialmente poder jugar con Hazard?

“Por supuesto. Es un jugador fantástico, de los mejores del mundo. Y será un placer compartir vestuario con él”.

¿Qué le puede aportar al Real Madrid?

“No soy quien debe decir eso. Lo sabrá el club, que me ha fichado”.

¿Qué ha sentido cuando han jaleado su nombre?

“Lo único que me daba miedo era salir al césped por primera vez. Pero ha salido todo bien”.