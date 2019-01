Luis Suárez despide a Denis: "Suerte, galleguito"

El delantero uruguayo del Barcelona le desea éxitos al mediocampista español, que se marchará al Arsenal en calidad de cedido.

Aunque todavía no es oficial su marcha del Barcelona, Denis Suárez dejará el club catalán en la actual ventana de mercado. Así lo anticipó Goal, y así también lo confirmó Luis Suárez en sus redes sociales, donde le dedicó a su compañero una publicación a modo de despedida.

"Suerte, galleguito, en esta nueva etapa", publicó el ex atacante del Liverpool en su cuenta de Instagram, una frase escrita sobre una imagen en la que aparece junto al ex jugador del Manchester City, Sevilla y Villarreal, que no está convocado para la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey frente al Sevilla (miércoles 21:30, Camp Nou).

La novela de Denis Suárez tuvo tantos capítulos que, por un momento, se pensó que no tendría un final. Sin embargo, después de idas y vueltas, todas las partes involucradas se pusieron de acuerdo: el jugador renovará su contrato con Barcelona hasta 2021 (finalizaba en 2020) y será cedido al Arsenal para continuar su carrera.

Falta la confirmación oficial, pero, a dos días del cierre del mercado de pases invernal, la operación está casi sellada. El club inglés pagará una cifra cercana a los dos millones de euros por la cesión hasta el final de la temporada y se quedará además con una opción (no es obligatoria) para comprarlo en el verano europeo.