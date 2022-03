Luis Enrique tiene un problema

Por Jorge C. Picón - Faltan 237 días para el Mundial de Qatar. De aquí a entonces pueden pasar muchas cosas: lesiones, bajadas y subidas de rendimiento, desencantos... Pero en este exacto momento, seguro que Luis Enrique empieza a darle vueltas a la cabeza pensando a qué 23 jugadores elige. El problema no es que no los tenga, sino todo lo contrario: todos y cada uno de los jugadores que han acudido en esta última lista han demostrado que están más que preparados para la cita mundialista.

Tras la buena imagen ante Albania, hoy se ha superado ante Islandia (5-0). España ha sobrepasado a un rival que empezó el partido con dudas y no las despejó en todo el encuentro. Principalmente generadas por la velocidad y acierto con las que la selección movía la pelota. Koke y Soler manejaron el ritmo, pero era en los pies de Olmo y Pino donde subían las revoluciones. Si a esto le sumas un Morata eficaz, la mezcla es explosiva. El madrileño marcó dos y alcanza los 25, a uno de Butragueño. Es el nuevo 'siete' de España y no hay quien lo mueva del once. Pino y Sarabia (x2) también marcaron.

El artículo sigue a continuación

¡¡𝗙𝗜𝗡𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗟!!



🙌🏻 Cerramos la primera concentración del año con una espectacular victoria ante Islandia.



⚽ Dobletes de @AlvaroMorata y @Pablosarabia92 y estreno goleador de @santos_yeremy.



🌟 ¡¡NOCHE MÁGICA EN RIAZOR!!



🇪🇸🆚🇮🇸 | 5-0 | 90+1'#VamosEspaña pic.twitter.com/RuIBMDGCdK — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 29, 2022

Todos y cada uno de los jugadores dejaron detalles. Hasta Guillamón, que llegó de rebote por la lesión de un compañero y se marcha con un sobresaliente gracias, en parte, a una asistencia en el primer gol. Los fijos de Luis Enrique se salieron, pero los menos habituales no se quedaron atrás.

El seleccionador tiene una lista con más de 50 futbolistas y salen 30 que tienen serias opciones de ir al Mundial. Algunos de ellos están lesionados, como Oyarzábal o Ansu Fati. Pero si analizas el ataque, ¿a quién quitas? Olmo o Ferran podrían quedarse en el banquillo. Thiago o Mikel Merino podrían quedarse en casa viendo el nivel de los centrocampistas. Incluso en defensa donde, por ejemplo, Luis Enrique tendrá que decidir entre Marcos Alonso y Gaya.

Esto no asusta al asturiano, que pide incluso más futbolistas. "Ojalá mañana salgan dos jugadores más que sean buenísimos y pueda convocar", afirmó ayer en rueda de prensa. No dudo que lo piense, igual que tampoco dudo de su espíritu masoquista. Va a tener trabajo de aquí a noviembre y no va a ser fácil, pero si sigue en su línea, seguro que decide bien.