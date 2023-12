Luis Enrique, sobre su relación con Mbappé: "Diría que es perfecta, no somos novios pero casi, más que nada porque él no quiere"

El entrenador del PSG bromeó cuando le preguntaron cómo estaba la relación con la estrella del equipo.

Luis Enrique Martínez, entrenador del Paris Saint-Germain, aseguró este martes que su relación con Kylian Mbappé es perfecta y bromeó en torno a una pregunta que le hicieron en rueda de prensa: "No somos novios, pero casi".

Consultado en rueda de prensa acerca de cómo era su relación con el ex jugador del AS Monaco, el entrenador asturiano contestó: "La misma de siempre. Te diría que es perfecta. No somos novios, pero casi. Más que nada porque él no quiere".

"No sé por qué me hacéis esta pregunta porque creo que yo tengo mucha cercanía con la mayoría de los jugadores, diría con su totalidad, y con Kylian desde el principio... es una persona muy cercana, muy bromista, siempre sonriendo, a mí me gusta también la broma y tener una relación cercana, y es una relación muy buena, yo estoy encantado", remató.