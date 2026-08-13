Luis Enrique: el rey de las finales golpea de nuevo

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, siguió confirmando su llamativa superioridad en los partidos de finales, después de guiar al conjunto francés a la conquista de la Supercopa de Europa a costa del Aston Villa, la noche de ayer miércoles, en un encuentro que terminó con victoria del club parisino por 2-1.

El título llegó para dar al Paris Saint-Germain un fuerte impulso con el arranque de la nueva temporada y, al mismo tiempo, refuerza los números excepcionales del técnico español, que posee un registro asombroso en los partidos de finales desde el inicio de su carrera.

Con su triunfo sobre el Aston Villa, Luis Enrique elevó su balance a 17 victorias en 20 finales que ha disputado desde el banquillo, en una estadística que refleja su capacidad excepcional para gestionar los partidos decisivos, según la cadena francesa RMC .

El inicio en el Barcelona y una trayectoria repleta de títulos

El viaje de Luis Enrique con los partidos de finales comenzó el 30 de mayo de 2015, cuando dirigió al Barcelona ante el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey, y el partido terminó con victoria del conjunto catalán por 3-1.

Durante su etapa con el Barcelona, el técnico español se impuso con fuerza en el ámbito nacional y continental, y guio al equipo a la conquista de 7 títulos en dos años, el más destacado de ellos la Liga de Campeones de Europa.

La única derrota de Enrique en una final durante su etapa con el Barcelona fue también ante el Athletic de Bilbao, cuando perdió la Supercopa de España en agosto de 2015, tras caer 4-0 en la ida y empatar 1-1 en la vuelta.

La etapa con España, la excepción

La trayectoria de Enrique no estuvo exenta de una parada en la que no logró conquistar ningún título, y fue con la selección española.

Durante su periodo al frente de "La Roja", Enrique alcanzó la final de la Liga de las Naciones de Europa en 2021, pero perdió ante la selección francesa por 2-1 en el partido que se disputó el 10 de octubre de ese mismo año.

Aquel traspié supuso la excepción en la trayectoria del técnico español, que después se acostumbró a regresar a los podios de la conquista en los partidos de finales.

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Con el Paris, 10 títulos en 11 finales

En cuanto a su experiencia con el Paris Saint-Germain, llegó como una extensión de su llamativo éxito en los partidos decisivos.

Desde que asumió las riendas del club francés, Enrique ha disputado 11 finales y logró ganar 10 de ellas, y solo sufrió una derrota, que fue ante el Chelsea en la final del Mundial de Clubes 2025, cuando el Paris Saint-Germain perdió 3-0 el 13 de julio de 2025.

Desde aquel traspié, el conjunto parisino regresó a la senda de las victorias en las finales, superando al Tottenham en los penaltis en la Supercopa de Europa 2025, para luego dejar atrás al Flamengo en la Copa Intercontinental, al Marsella en la Supercopa de Francia y al Arsenal en la final de la Liga de Campeones de Europa, antes de sumar al Aston Villa a la lista de sus víctimas en la Supercopa de Europa 2026.

De este modo, Enrique parece tener ante sí la oportunidad de seguir reforzando una de las estadísticas más apasionantes de su carrera, con la entrada en su cuarta temporada al frente del cuerpo técnico del Paris Saint-Germain.

Lista de finales de Luis Enrique

30 de mayo de 2015: Copa del Rey – Barcelona 3-1 Athletic de Bilbao.

6 de junio de 2015: Liga de Campeones de Europa – Barcelona 3-1 Juventus.

11 de agosto de 2015: Supercopa de Europa – Barcelona 5-4 Sevilla tras la prórroga.

17 de agosto de 2015: Supercopa de España – Athletic de Bilbao 4-0 Barcelona, luego empate 1-1.

20 de diciembre de 2015: Mundial de Clubes – Barcelona 3-0 River Plate.

22 de mayo de 2016: Copa del Rey – Barcelona 2-0 Sevilla tras la prórroga.

17 de agosto de 2016: Supercopa de España – Barcelona 2-0 Sevilla y 3-0.

27 de mayo de 2017: Copa del Rey – Barcelona 3-1 Alavés.

10 de octubre de 2021: Liga de las Naciones de Europa – Francia 2-1 España.

3 de enero de 2024: Supercopa de Francia – Paris Saint-Germain 2-0 Toulouse.

25 de mayo de 2024: Copa de Francia – Paris Saint-Germain 2-1 Lyon.

5 de enero de 2025: Supercopa de Francia – Paris Saint-Germain 1-0 Mónaco.

24 de mayo de 2025: Copa de Francia – Paris Saint-Germain 3-0 Rennes.

31 de mayo de 2025: Liga de Campeones de Europa – Paris Saint-Germain 5-0 Inter de Milán.

13 de julio de 2025: Mundial de Clubes – Paris Saint-Germain 0-3 Chelsea.

13 de agosto de 2025: Supercopa de Europa – Paris Saint-Germain 2-2 Tottenham, y victoria 4-3 en los penaltis.

17 de diciembre de 2025: Copa Intercontinental – Paris Saint-Germain 1-1 Flamengo, y victoria 2-1 en los penaltis.

8 de enero de 2026: Supercopa de Francia – Paris Saint-Germain 2-2 Marsella, y victoria 4-1 en los penaltis.

30 de mayo de 2026: Liga de Campeones de Europa – Paris Saint-Germain 2-2 Arsenal, y victoria 4-3 en los penaltis.

12 de agosto de 2026: Supercopa de Europa – Paris Saint-Germain 2-1 Aston Villa.