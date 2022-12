Luis Enrique borra la pregunta más clásica

España se medirá a Marruecos en el choque de los octavos de final del Mundial.

Hasta dónde llegará España en el Mundial de Qatar, no se sabe. La bola de cristal se inventó para la literatura, para series y películas, pero no para la realidad que no se cansa de regalar sorpresas. En la concentración española, a través de declaraciones públicas, aseguran que el objetivo es jugar siete partidos. La goleada ante Costa Rica, por supuesto, alimentó la ilusión que bajó por la derrota frente a Japón. Por lo pronto, más allá de las respuestas que aparecerán en el futuro, Luis Enrique logró borrar desde hace tiempo la pregunta más clásica que se le puede hacer a un entrenador. Y eso no es poco…

Gustará más o menos. Será eficaz o no. El proyecto fracasará o triunfará, si es verdad eso de que los fracasos y triunfos se miden sólo por derrotas y victorias. Sin embargo, nadie, en un bar, en una plaza o en una rueda de prensa, puede preguntarse “¿a qué juega el equipo de Luis Enrique?” Nadie, absolutamente nadie, en una redacción, en un colegio o en un transporte público, puede preguntar “¿cómo jugará el equipo de Luis Enrique?”

No hay misterios, ni vacilaciones. Existe una filosofía de juego, una idea bien clara que se piensa, se entrena y se lleva a la práctica. Tres puntos que no se negocian: presión alta (por eso, los delanteros suelen ser los primeros sustituidos en los partidos), posesión de balón y un juego a uno, dos o (como mucho) tres toques.

No importa el torneo, tampoco el rival. Son tres puntos que forman la pirámide. A partir de esa forma, todo se adapta. ¿Puede jugar sin un 9 clásico? Sí, Asensio ocupó ese rol en distintas presentaciones. ¿Puede jugar sin un central clásico? Sí, Rodrigo se paró al lado de Laporte y de Pau Torres. Puede jugar un experimentado Koke o un juvenil Gavi, un Jordi Alba o un Balde. Etcétera. Los nombres cambiarán y la estrategia, que no especula, será siempre la misma…

