Un golpe que marcó la carrera del defensa italiano tal vez más odiado por los españoles. Tras aquella acción, nunca más vistió la camiseta Azzurra.

Llegó la hora de la vendetta. España está en semifinales de la Eurocopa 2021 y en esa instancia tendrá que enfrentar a Italia en Wembley, donde Luis Enrique Martínez buscará vengar el doloroso e inolvidable codazo de Mauro Tassotti.

Luis Enrique, a vengar el codazo de Tassotti

¿Qué recuerdo podría tener un amante del fútbol sobre Tassotti? Es probable que pocos rememoren detalladamente la trayectoria del defensa romano, pero una acción puntual marcó su carrera.

Lo primero que se recordará de él no son sus más de 400 partidos con el Milan ni el haber formado parte de la -tal vez- mejor defensa rossonera de todos los tiempos, junto a Paolo Maldini, Franco Baresi y Alesandro Costacurta . Tampoco su palmarés, que ostenta cinco Scudetti y tres Champions League. Lo que nadie olvidará es el suceso que lo desterró definitivamente de la Azzurra.

Pasó hace 27 años. Fue el 9 de julio de 1994, en Boston, cuando Tassotti manchó la pelota . Pero más que el balón, manchó de sangre la camiseta de Luis Enrique, fracturándole la nariz con un codazo que hoy se recuerda como uno de los robos más grandes de la historia de los Mundiales.

En el minuto 93 de partido, España caía en cuartos de final ante Italia por 2-1. Roberto Baggio había dejado a Andoni Zubizarreta por los suelos para adelantar en el final a la Azzurra. España apuraba sus opciones y el empate ya se olía. En la desesperación española, Jon Andoni Goikoetxea puso un centro al área italiana que jamás encontraría receptor: Luis Enrique cayó en el área con la nariz ensangrentada.

El colegiado húngaro, Sandor Puhl, no quiso verlo. El asturiano se levantó con los rombos amarillos de la camiseta teñidos de rojo. Se fue a por el colegiado, que pidió que ingresen los enfermeros. Incontrolable, Luis Enrique lo increpó a Tassotti. Era penalti y expulsión. No fue nada, algo que hoy no ocurriría con la intervención del VAR.

Italia pasó a semifinales y luego caería ante Brasil por penaltis en la final. A España le quedarían llantos de impotencia y el dolor de Luis Enrique. ¿Tassotti? La FIFA le suspendió más tarde de oficio con seis partidos, y jamás volvería a vestir la casaca nacional italiana.

Así fue el impune codazo de Tassotti a Luis Enrique